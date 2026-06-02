Ropers trifft vom Punkt: Tiste sichert den Klassenerhalt

Frieda Ropers verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 1:0-Sieg – Foto: MS

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat der TuS Tiste den TSV Brunsbrock mit 1:0 besiegt und sich damit einen Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt gesichert. Die Begegnung wurde in der ersten Halbzeit durch ein Unwetter, das am Freitagabend über die Region zog, für längere Zeit unterbrochen.

„Tiste hat ihre Konter gut ausgespielt und sich drei hundertprozentige Chancen erarbeitet, alle gingen nicht rein“, erklärte Brunsbrocks Trainer Lennart Gerken.

Nach der Fortsetzung spielte sich die Partie überwiegend im Mittelfeld und in der Hälfte des TuS Tiste ab. Brunsbrock verzeichnete viel Ballbesitz, kam jedoch lediglich zu einigen Halbchancen durch Sandra Woischke und Xenia Block.

Der entscheidende Treffer fiel in der 81. Minute. Frieda Ropers verwandelte einen Elfmeter zum 1:0. Aus Sicht des TSV Brunsbrock war die Entscheidung mehr als zweifelhaft. „Schlussendlich kann man Tiste nur zum Klassenerhalt gratulieren“, erklärte Gerken.

Durch den gesicherten Klassenerhalt der Mannschaft von Trainerin Lea Behrens steht gleichzeitig fest, dass der FC Oste/Oldendorf II den Ligaverbleib nicht mehr schaffen kann. Die Mannschaft aus dem Landkreis Stade ist damit neben dem FC Ostereistedt/Rhade und dem VfL Wingst der dritte und letzte Absteiger der Saison.

Die Freude über den Ligaverbleib war beim TuS Tiste entsprechend groß. „Wir sind auch super stolz und froh, dass wir es geschafft haben und dass vor dem letzten Spieltag. Wir haben gezeigt, dass wir in diese Liga gehören und mit den großen Namen mithalten können. Wir haben als Team zusammen gehalten und uns gegenseitig motiviert, egal bei welchen Spielstand“, erklärte Trainerin Lea Behrens.