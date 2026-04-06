Rooters befreien sich aus dem Keller.

– Foto: Bernhard Schramma

Die Partie begann verhalten. Bis auf zwei Freistöße, einen pro Team kam in den ersten 20 Minuten nichts zustande. Beide Mannschaften hielten die Ordnung und ließen nicht viel zu. Ein großer Aufregen dann in Minute 21. Heindl gibt Teichert eine Kopfnuss und verließ folgerichtig mit Rot den Platz. Thalmassing nun in Überzahl. So gewannen die Hausherren an Übergewicht und erspielten sich erste Chancen. Eisenhut B. verzog zunächst, ehe Faltermeiers Steckpass etwas zu weit für Wiedemann war. Besser klappte es dann in Minute 35. Abschluss Gassner, Faltermeier gibt den Ball nicht auf und bringt ihn zurück vors Tor, wo Zelzer einköpfen konnte. Wenig später bediente Langner erneut Zelzer, dieser wäre durch gewesen, allerdings ertönte der Abseitspiff. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Gassner die Chance zum 2:0, scheiterte aber an Keeper Citaku um direkten Duell.

Nach Wiederanpfiff verfehlte ein strammer Schuss von Wiedemann nur knapp den Winkel, ehe sich Gassner und Zelzer uneinig waren wer an die Flanke von Nesslauer gehen sollte. Nach einer Stunde kamen die Gäste besser auf und man merkte von der numerischen Überlegenheit nicht mehr viel. Aktivposten Chouk A. versuchte es aus der Distanz, abgefälscht - Ecke. Wenig später wieder Chouk aus der Distanz, Latte. Die Gäste nun mit Aufwind. Wieder Chouk, Wittenzellner geschlagen, Besenhard klärt in höchster Not. Nach knapp 80 Minuten Thalmassing wieder im Glück, Thürer traf mit einem sehenswerten Drehschuss nur die Latte. In der 87. Minute passierte dann, was sich andeutete. Thürer auf der linken Seite an der Torausline, die Roosters stellten das Spielen ein - der Ball war weit im Toraus, doch es ertönte kein Piff. Querpass und Chouk vollendete. Nicht unverdient an dieser Stelle, dennoch hätte der Treffer nicht zählen dürfen. In Minute 1 der Nachspielzeit verließ dann auch Beiler das Feld vorzeitig mit der Ampelkarte. Thalmassing war nochmal alles nach vorn. Eisenhut F. Verfehlte mit einem Freistoß nur knapp das Tor. Dann nochmal Langner, Flanke auf Gassner, dieser behauptete den Ball gegen Mann und versenkte auf kurzer Distanz zum umjubelten Führung. Die Gäste protestierten vehement es ging wohl ein Foulspiel von Gassner voraus. Kurz darauf wurde Gassner im Strafraum gefoult, der Unparteiische entschied auf Strafstoß, auch hier wieder Diskussionen. Eine strittige Situation. Eisenhut Flo versenkte trocken und dann war das Spiel auch vorbei.