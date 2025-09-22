Roosters verlieren Spiel in Barbing in letzter Minute

Nach dem Kreisklassen-Blockbuster am vergangenen Wochenende am Sauberg reisten die Roosters mit ordentlich Rückenwind nach Barbing. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen im Gepäck – dazu ein Lucas „Erling“ Wiedemann in absoluter Topform, der ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein besonders motiviert sein dürfte.
Die Trikotwahl sorgte anfangs für leichte Verwirrung – nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den Spielern selbst. Entsprechend tasteten sich beide Teams zunächst ab. Doch nach acht Minuten zündete der FCT das erste Feuerwerk: Keeper Reicherseder, frisch aus dem Urlaub zurück, spielte aufmerksam mit, eröffnete das Spiel zu Zelzer. Der nahm den Ball stark an, drehte sich auf und steckte auf Wiedemann durch. Und der zeigte einmal mehr, warum man ihn mit Erling Haaland vergleicht: Erst eine Finte durch die eigenen Beine, dann ein unwiderstehlicher Sprint über 40 Meter und schließlich der eiskalte Abschluss im Strafraum – 0:1 für die Gäste. Thalmassing blieb am Drücker. Nur fünf Minuten später schickte Nöllgen seinen Offensivpartner Wiedemann steil. Der legte uneigennützig auf Zelzer quer, doch dessen Schuss parierte Soller stark – das hätte das 0:2 sein müssen. Danach flachte die Partie etwas ab und verlagerte sich ins Mittelfeld. In der 28. Minute meldete sich der TV Barbing erstmals gefährlich zu Wort. Torjäger Fraß setzte sich durch, sein Abschluss strich jedoch knapp am Kasten vorbei. Nur vier Minuten später musste Reicherseder gegen Sailer all sein Können zeigen, um den Ausgleich zu verhindern. Nun waren die Hausherren besser im Spiel – und kurz vor der Pause fiel der Ausgleich. Nach einem missglückten Klärungsversuch segelte der Ball hoch in den Himmel, landete über Umwege bei Fraß, der im Strafraum querlegte. Stangl brauchte aus fünf Metern nur noch einzuschieben – 1:1 (44.). Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen. Thalmassinghatte die Partie in den ersten 20 Minuten im Griff und durch individuelle Klasse die Führung erzwungen. Doch zu viele leichte Fehler brachten Barbing zurück ins Spiel – und die Gastgeber nutzten die Chance eiskalt aus.
Spielertrainer Besenhard fand in der Kabine offenbar die richtigen Worte, denn die Roosters kamen wie ausgewechselt zurück aufs Feld. Bereits kurz nach Wiederanpfiff die Riesenchance: In der 49. Minute läuft Zelzer allein auf den Barbinger Keeper zu, scheitert aber an Soller, der auch den Nachschuss noch parieren kann. Nur eine Minute später die nächste Großchance – diesmal nach einer Flanke von Zelzerauf Wiedemann, der per Volley aus elf Metern abzieht. Doch erneut ist Soller zur Stelle. Solche Gelegenheiten muss man in einem engen Spiel nutzen. Danach gestaltete sich die Partie wieder ausgeglichener. Immer wieder versuchte Barbing, seinen pfeilschnellen Torjäger Fraß in Szene zu setzen, doch die ThalmassingerHintermannschaft blieb meist aufmerksam. In der 61. und 67. Minute war es allerdings Reicherseder, der weit vor seinem Kasten hellwach agierte und in höchster Not klären konnte. Nach einer Trinkpause verlor das Spiel etwas an Tempo. Mehrere kuriose falsche Einwürfe der Gäste sowie eine kleine Unterbrechung wegen Kiffbuddy Teicherts Zauberschuhbrachten zusätzlichen Leerlauf. In der Schlussviertelstunde suchte der FCT zwar immer wieder den Abschluss aus der Distanz, doch echte Gefahr strahlte keiner dieser Versuche mehr aus.
Dann die 90. Minute: Eigentlich hätte es einen vielversprechenden Freistoß für Thalmassing geben müssen, doch der Unparteiische entschied anders. Im direkten Gegenzug lief Barbing noch einmal an – Sailer wurde in stark abseitsverdächtiger Position geschickt, am Strafraumeck zunächst gut abgedrängt, dann jedoch zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter, der noch im Mittelkreis stand, entschied auf Elfmeter. Eine umstrittene Szene, die Teichert lautstark kommentierte. Es half jedoch nichts: Fraß verwandelte den Strafstoß sicher unten rechts. In der Nachspielzeit warfen die Roosters nochmals alles nach vorne. Nöllgen kam noch zu einem Abschluss in Form einer missglückten Flanke, die haarscharf am Tor vorbeiging. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff.
Am Ende steht eine bittere Niederlage für die Thalmassinger, die in beiden Halbzeiten zunächst stark begannen, ihre Chancen jedoch nicht konsequent nutzten und sich durch kleine Unaufmerksamkeiten selbst um den verdienten Punkt brachten. Barbing nutzte die letzte Gelegenheit eiskalt aus und drehte ein klassisches Remis-Spiel durch einen Lucky Punch. Jetzt gilt es, die starken Phasen beider Halbzeiten mitzunehmen und am kommenden Wochenende am heimischen Sauberg gegen Neutraubling wieder drei Punkte einzufahren.