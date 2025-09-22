Roosters verlieren Spiel in Barbing in letzter Minute

Nach dem Kreisklassen-Blockbuster am vergangenen Wochenende am Sauberg reisten die Roosters mit ordentlich Rückenwind nach Barbing. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen im Gepäck – dazu ein Lucas „Erling“ Wiedemann in absoluter Topform, der ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein besonders motiviert sein dürfte.

Die Trikotwahl sorgte anfangs für leichte Verwirrung – nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den Spielern selbst. Entsprechend tasteten sich beide Teams zunächst ab. Doch nach acht Minuten zündete der FCT das erste Feuerwerk: Keeper Reicherseder, frisch aus dem Urlaub zurück, spielte aufmerksam mit, eröffnete das Spiel zu Zelzer. Der nahm den Ball stark an, drehte sich auf und steckte auf Wiedemann durch. Und der zeigte einmal mehr, warum man ihn mit Erling Haaland vergleicht: Erst eine Finte durch die eigenen Beine, dann ein unwiderstehlicher Sprint über 40 Meter und schließlich der eiskalte Abschluss im Strafraum – 0:1 für die Gäste. Thalmassing blieb am Drücker. Nur fünf Minuten später schickte Nöllgen seinen Offensivpartner Wiedemann steil. Der legte uneigennützig auf Zelzer quer, doch dessen Schuss parierte Soller stark – das hätte das 0:2 sein müssen. Danach flachte die Partie etwas ab und verlagerte sich ins Mittelfeld. In der 28. Minute meldete sich der TV Barbing erstmals gefährlich zu Wort. Torjäger Fraß setzte sich durch, sein Abschluss strich jedoch knapp am Kasten vorbei. Nur vier Minuten später musste Reicherseder gegen Sailer all sein Können zeigen, um den Ausgleich zu verhindern. Nun waren die Hausherren besser im Spiel – und kurz vor der Pause fiel der Ausgleich. Nach einem missglückten Klärungsversuch segelte der Ball hoch in den Himmel, landete über Umwege bei Fraß, der im Strafraum querlegte. Stangl brauchte aus fünf Metern nur noch einzuschieben – 1:1 (44.). Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen. Thalmassinghatte die Partie in den ersten 20 Minuten im Griff und durch individuelle Klasse die Führung erzwungen. Doch zu viele leichte Fehler brachten Barbing zurück ins Spiel – und die Gastgeber nutzten die Chance eiskalt aus.