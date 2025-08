Roosters schlagen sich erneut unter Wert.

Wie schon auch die letzten beiden Spiele wollte man sich auch gegen Wiesent nicht verstecken und zeigen, dass man fußballerisch mithalten kann. Aus dem Kader der ersten Mannschaft unterstützen die personell geschwächte 1B an diesem Tag Riederer, Wittl und Ezeibe, auch Flo Froschhammer holte seine Stiefel nochmal raus. Die erste Möglichkeit verzeichnete der Gast, Gritschmeier schoss links unten vorbei. Nach 10 Minuten verzog auf der anderen Seite Wittl rechts unten. Die Gäste kamen dann etwas stärker auf, doch die Thalmassinger Defensive stand gut und konnte die Wiesenter Vorstöße gut abwehren, bzw. fanden sich die Gäste meist im Abseits wieder. Schock dann für die Roosters. Mittelfeldmotor Nesslauer wurde rüde umgegrätscht und musste mit einem Sohlenabdruck auf dem Knöchel verletzt vom Feld. Für ihn kam der reaktivierte Froschhammer aufs Feld. Nun kamen die Gäste stärker auf. Benders Abschluss zunächst zu zentral, kein Problem für Reicherseder. Gritschmeier köpfte nach einem Freistoß vorbei. In der 34. Minute ging der Gast dann in Führung. Einen ungenauen Ball im Thalmassinger Aufbau spielte Gritschmeier weiter auf Ederer, welcher mit einer starken Einzelleistung bis in den Strafraum vordrang und links unten vollstreckte. Kurz darauf die nächste Hiobsbotschaft für die Roosters. Martinez musste auch verletzt vom Feld. Langner kam dafür in die Partie. Dann konnte sich der Thalmassinger Schlussmann nochmal auszeichnen, als er einen Kopfball von Ederer exzellent parierte. Insgesamt ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, wenig Gebolze dafür gute Bemühungen auf beiden Seiten fußballerisch nach vorne zu kommen.

Nach Wiederanpfiff nahm die Heimelf das Heft in die Hand. Wiesent agierte zu passiv und die Roosters sollten sich belohnen. Riederer bediente aus dem Halbfeld Zelzer, der ließ seinen Gegenspieler ins leere laufen, sah Retzer zu weit vorm Tor, schoss. Retzer kam noch an den Ball, konnte ihn aber nicht über die Latte lenken und so musste Wittl nur noch "Danke" sagen und einköpfen. Im Gegenzug vergab Weikesdorfer nach einem Konter die erneute Führung der Gäste frei vorm Tor. Nun drückten die Roosters auf die Führung. Nöllgen tauchte frei vor Retzer auf, dieser konnte in höchster Not parieren. Einen Augenblick später war es Zelzer, der an Retzer scheiterte. Wie schon in der Vorwoche nutzte man diese guten Chancen gegen eine Spitzenmannschaft der Liga nicht und das sollte sich rächen. Riederer spielte vorm eigenen Strafraum Ederer in die Füße, dieser schoss aus spitzem Winkel aufs Tor, Gritschmeier grätschte den Ball über die Linie. Die Führung der Gäste resultierte aus zwei Abspielfehlern der Thalmassinger Elf, selbst aber brachte man die 100%er nicht im Gehäuse unter. Drei Minuten später traf Bender zur Vorentscheidung. Messer konnte nach einer Ecke zunächst gut klären, beim Nachschuss aus kurzer Distanz war aber nichts mehr zu machen. Thalmassing warf nun alles nach vorne um vielleicht doch noch irgendwie den Anschluss zu schaffen, doch das Tor machten wiederum die Gäste. Gritschmeier legte im Strafraum quer und Geier versenkte links unten. Nichts zu halten für Reicherseder. Nöllgen konnte dann nochmal verkürzen, im Duell mit Retzer behielt er diesmal die Oberhand. Kurz vor Schluss forderte Thalmassing dann Elfmeter, Nöllgen wurde von Koch klar im Strafraum gefoult, doch der Unparteiische stand wohl zu weit weg.

Wiesent verdient nicht unverdient. Thalmassing muss sich vorwerfen die sehr guten Möglichkeiten, wie bereits letzte Woche, nicht verwerten zu können. Spielerisch war kein Unterschied zu erkennen wer auf dem ersten und letzten Tabellenplatz stand. Die Gäste waren vorm Tor einfach abgebrühter. Leider wurde die Ausfallliste der Roosters wieder um 1-2 Spieler größer. So fehlen mit Eisenhut, Morina, Nesslauer J., Wiedemann, Martinez, Nellissen und Karchs und womöglich Nesslauer C. sieben bis acht Spieler. Hinzu gesellt sich der ein oder andere Urlauber. Dennoch konnte man zumindest spielerisch wieder eine gute Leistung abrufen, welche positiv stimmt den Bock im Derby in Alteglofsheim umzustoßen und die ersten drei Punkte in dieser Spielzeit einzufahren.