ROOSTERS rocken den Sauberg

Beide Mannschaften konnten am letzten Spieltag einen wichtigen Sieg erringen und gingen so mit viel Selbstvertrauen in dieses traditionsbehaftete Bezirksligaduell. Bei den Gästen gab Abwehrrecke Josef Hofmeister sein Comeback, da mit Martinez und Buchner (fällt bis zum Ende der Saison aus) die gesamte Innenverteidigung fehlte. Bach musste auf Abwehrchef Mathes verzichten, aber dafür war Mittelfeldstratege Steinhauer wieder dabei. Nach 90 hart umkämpften Minuten lagen die Roosters am Sauberg mit 3:2 in Front. Damit überholte der FCT (14) den VfB (13) in der Tabelle. Bereits nach 5. Minuten schlug bei den Roosters erneut das Verletzungspech zu. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld zog sich Nick Bauer eine Knieverletzung zu und musste durch Luca Homeier, der eigentlich nicht spielen sollte, ersetzt werden. FC Trainer Mrozek musste dadurch sein System umstellen. Diese Phase nützte der Gast aus und setzte die Hausherren stark unter Druck. Bereits in der Siebten wurde Kai Dirmeier im Strafraum von Grundler zu Fall gebracht. Schiedsrichter Stefan Koch zeigte auf den Punkt. Matteo D`Errico vollstreckte sicher zum 1:0. In Minute 18 vergab Petar Dizdar eine Großchance, doch nur eine Minute später nutzte er eine Hof-Vorlage zum 2:0. Wer aber gedacht hatte, dass sich Thalmassing jetzt aufgab hatte sich getäuscht, denn jetzt ging ein Ruck durch die Mannschaft und Thalmassing kam stärker auf. Luca Homeier (26.), Andreas Hofer (30.), Simon Holzer (35.) und David Ezeibe (36.) kamen zu Möglichkeiten, welche aber alle vom VFB Keeper Haas, der für Stöckl neu ins Team kam, vereitelt wurden. Zudem gelangen später dann auch die nötigen Tore. Nach einer perfekt getimeten Ecke von Holzer, wuchtete Nico Schmid per Kopf den Ball unhaltbar am zweiten Pfosten ins Netz (31.). Und die Roosters drückten weiter auf den Ausgleich. Nach schöner Vorarbeit von Dos Santos kam Hofer an der Strafraugrenze frei zum Schuss und dieser landete unhaltbar im linken Giebel der Gäste. Noch vor dem Seitenwechsel hatte Thalmassing das Spiel ausgeglichen.

Bach hatte zwar das Spiel am Anfang der Partie dominiert, aber nach dem 0:2 hatte die Leppien-Truppe das Spielen eingestellt und Thalmassing konnte das Spiel auf ihre Seite ziehen und kam zum verdienten Ausgleich. Im zweiten Durchgang bekamen die knapp 200 Zuschauer ein ausgeglichenes und kampfbetontes Spiel zu sehen. Bei Bach kamen nach der Halbzeit Mirkic und F. Eckert für Dizdar und Hof. Auch taktisch erfolgte eine Umstellung nach dem Wechsel, denn Steinhauser spielte fortan im Mittelfeld, was sich positiv auf das Spiel der Bacherer auswirkte. Die ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr von der Partie ohne sich groß eine gute Tormöglichkeit zu erspielen, denn die FC-Defensive um den reaktivierten Josef Hofmeister stand jetzt sehr sicher.