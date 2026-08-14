Roosters rasieren den Tabellenführer von Sigi Helgert · Heute, 10:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schmautz

Der TSV Wörth kam als souveräner Tabellenführer nach Thalmassing, mit vier Siegen am Stück und einer breiten Brust. Doch von Beginn an zeigte der FC Thalmassing, dass er sich davon nicht beeindrucken ließ. Die Roosters starteten konzentriert, zweikampfstark und mit klarer Spielidee. Schon die ersten Minuten gehörten eindeutig den Gastgebern, die Wörth früh anliefen und kaum zur Entfaltung kommen ließen. Geier prüfte den Keeper erstmals mit einem strammen Abschluss, den dieser zur Ecke lenkte. Nach einer kurzen Trinkpause blieb Thalmassing am Drücker. Bauer brachte einen Freistoß gefährlich in den Strafraum, Homeier rauschte heran, verpasste aber knapp. Die Gäste wirkten in dieser Phase ungewohnt unsortiert, während der FCT immer wieder über die Flügel gefährlich wurde. In der 29. Minute folgte der verdiente Lohn: Kabashi flankte präzise an den langen Pfosten, wo Simon Holzer goldrichtig stand und zum 1:0 einschob.

Nur drei Minuten später der nächste Wirkungstreffer. Eine Ecke von Bauer segelte perfekt in den Strafraum, Luca Homeier stieg hoch und köpfte den Ball ins lange Eck – 2:0. Wörth, sonst für seine Offensivstärke bekannt, fand kaum Lösungen und musste kurz darauf verletzungsbedingt wechseln. Bis zur Pause blieb Thalmassing klar überlegen, während der Tabellenführer offensiv praktisch nicht stattfand. Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine zwei Minuten, bis der FCT erneut am Aluminium scheiterte. Ein abgefälschter Bauer-Freistoß klatschte an die Latte. Kurz darauf wurde es auf der anderen Seite brenzlig: Eisenhut wollte eine Hereingabe klären, traf den Ball aber so unglücklich, dass dieser an den eigenen Pfosten sprang. Der Anschluss lag kurz in der Luft, doch Thalmassing überstand die Szene.