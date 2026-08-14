Roosters rasieren den Tabellenführer

Der TSV Wörth kam als souveräner Tabellenführer nach Thalmassing, mit vier Siegen am Stück und einer breiten Brust. Doch von Beginn an zeigte der FC Thalmassing, dass er sich davon nicht beeindrucken ließ. Die Roosters starteten konzentriert, zweikampfstark und mit klarer Spielidee. Schon die ersten Minuten gehörten eindeutig den Gastgebern, die Wörth früh anliefen und kaum zur Entfaltung kommen ließen. Geier prüfte den Keeper erstmals mit einem strammen Abschluss, den dieser zur Ecke lenkte.
Nach einer kurzen Trinkpause blieb Thalmassing am Drücker. Bauer brachte einen Freistoß gefährlich in den Strafraum, Homeier rauschte heran, verpasste aber knapp. Die Gäste wirkten in dieser Phase ungewohnt unsortiert, während der FCT immer wieder über die Flügel gefährlich wurde. In der 29. Minute folgte der verdiente Lohn: Kabashi flankte präzise an den langen Pfosten, wo Simon Holzer goldrichtig stand und zum 1:0 einschob.
Nur drei Minuten später der nächste Wirkungstreffer. Eine Ecke von Bauer segelte perfekt in den Strafraum, Luca Homeier stieg hoch und köpfte den Ball ins lange Eck – 2:0. Wörth, sonst für seine Offensivstärke bekannt, fand kaum Lösungen und musste kurz darauf verletzungsbedingt wechseln. Bis zur Pause blieb Thalmassing klar überlegen, während der Tabellenführer offensiv praktisch nicht stattfand.
Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine zwei Minuten, bis der FCT erneut am Aluminium scheiterte. Ein abgefälschter Bauer-Freistoß klatschte an die Latte. Kurz darauf wurde es auf der anderen Seite brenzlig: Eisenhut wollte eine Hereingabe klären, traf den Ball aber so unglücklich, dass dieser an den eigenen Pfosten sprang. Der Anschluss lag kurz in der Luft, doch Thalmassing überstand die Szene.
Im weiteren Verlauf erspielten sich die Roosters eine ganze Reihe hochkarätiger Chancen. Mandea tauchte frei vor dem Tor auf und schob den Ball knapp vorbei. Holzer bereitete zweimal mustergültig vor, doch Homeier scheiterte erst per Kopf aus bester Position und später völlig frei am Keeper – Möglichkeiten, die normalerweise den Deckel draufmachen. Auch Mehmedov zwang den Wörther Torwart mit einem strammen Freistoß zu einer starken Parade.
Die Partie wurde zunehmend hitziger. Mehrere Gelbe Karten auf beiden Seiten unterbrachen den Spielfluss, ehe es in der 88. Minute richtig krachte: Holzer war auf dem Weg Richtung Tor, als Feldmeier ihn als letzter Mann an der Mittellinie abräumte. Die Konsequenz war klar – Rot für den Wörther Verteidiger. In Überzahl brachte Thalmassing das Spiel souverän zu Ende. Homeier setzte kurz vor Schluss noch einen Abschluss weit über das Tor, doch am verdienten Heimsieg änderte das nichts mehr.
Nach 95 Minuten war Schluss. Der FC Thalmassing gewinnt hochverdient mit 2:0 gegen den Tabellenführer TSV Wörth – und das völlig verdient. Die Gäste, zuletzt viermal siegreich, fanden kaum Mittel gegen die starke, konzentrierte und körperlich präsente Leistung des FCT. Ein Sieg, der zeigt, wozu die Mannschaft fähig ist – und der bei besserer Chancenverwertung sogar deutlich höher hätte ausfallen können.