Roosters nach Pokal-Drama im Viertelfinale

Luca Homeier trifft wieder dreifach für die Roosters – Foto: Andreas Kammermeier

Der Pokalabend in Pielenhofen hatte alles, was ein echtes K.-o.-Spiel ausmacht: frühe Tore, vergebene Großchancen, späte Wendungen und ein Elfmeterschießen, das schließlich über Sieg und Niederlage entschied. Am Ende setzte sich der FC Thalmassing durch und steht nach einem intensiven 2:2 über 90 Minuten und einem nervenstarken 7:5 im Elfmeterschießen verdient im Viertelfinale.

Thalmassing blieb das gefährlichere Team. Homeier tauchte zweimal frei vor dem Tor auf, verfehlte aber jeweils knapp. Auch in der 32. Minute hätte er erhöhen können, doch sein Abschluss strich am Pfosten vorbei. Die Roosters ließen in dieser Phase zu viele klare Möglichkeiten liegen, was sich später rächen sollte.

Thalmassing erwischte den perfekten Start. Bereits in der dritten Minute segelte eine Flanke von Geier in den Strafraum, Stich legte klug quer und Luca Homeier schob den Ball überlegt ins linke Eck. Ein früher Treffer, der den Gästen sofort Sicherheit gab. Pielenhofen brauchte einige Minuten, um sich zu sortieren, kam aber nach acht Minuten zu einer Doppelchance, die Fenzl stark entschärfte.

Nach der Pause ging es zunächst im gleichen Stil weiter. Mandea und Buchner vergaben beste Chancen, ehe Pielenhofen plötzlich zurück im Spiel war. Ettner zog aus der Distanz ab, Fenzl konnte nur nach vorne abwehren, und Christoph Freisleben staubte zum 1:1 ab. Ein Treffer aus dem Nichts, der die Partie wieder völlig offen machte.

Thalmassing antwortete jedoch mit einem starken Angriff. Kabashi erkämpfte sich den Ball, spielte auf Holzer, der präzise auf Homeier flankte. Der Stürmer stieg hoch und köpfte den Ball unhaltbar ins Eck – 1:2 in der 80. Minute. Die erneute Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

Doch Pielenhofen schlug noch einmal zurück. Ein Fehler im Aufbauspiel der Roosters brachte den kurz zuvor eingewechselten David Greiner in Position, der freistehend zum 2:2 einschob. Der Ausgleich in der 82. Minute war ein Wirkungstreffer, denn Thalmassing hatte die Partie eigentlich im Griff.

In der Schlussphase drückten die Gäste noch einmal mit aller Macht. Holzer scheiterte frei vor dem Keeper, Homeier verpasste knapp, und in der Nachspielzeit hatte Mandea die Entscheidung auf dem Fuß, doch Bleicher rettete Pielenhofen mit einer Glanzparade ins Elfmeterschießen.

Dort entschieden die Nerven. Während Thalmassing alle fünf Schützen sicher verwandelte – Bauer, Rast, Mandea, Homeier und schließlich Kabashi – scheiterte Pielenhofen einmal. Ausgerechnet Greiner, der zuvor den Ausgleich erzielt hatte, setzte seinen Versuch am Tor vorbei. Damit war der Weg frei für Kabashi, der den letzten Elfmeter souverän ins Eck setzte und den Thalmassinger Jubel auslöste.

Nach einem Spiel, das Thalmassing über weite Strecken dominierte und in dem die Roosters die klareren Chancen hatten, ist der Einzug ins Viertelfinale absolut verdient. Pielenhofen kämpfte leidenschaftlich und profitierte von zwei Fehlern der Gäste, doch am Ende setzte sich die Mannschaft durch, die näher am Sieg war und im entscheidenden Moment die ruhigeren Füße behielt.