Florian Grundler entschied mit seinem sehenswerten Freistoß das Spiel in Töging – Foto: Schmautz

Roosters holen wichtigen dreier inTöging

Von Beginn an zeigte der FC Thalmassing, dass er nicht nur mit breiter Brust angereist war, sondern auch mit einem klaren Plan: Ballkontrolle, präzises Passspiel und gezielte Offensivaktionen. Die Gäste dominierten über weite Strecken das Spielgeschehen und ließen den SV Töging kaum zur Entfaltung kommen. Dennoch war es Töging, das früh jubeln durfte: In der 8. Minute nutzte Maximilian Semmler eine Unachtsamkeit in der Thalmassinger Defensive und brachte die Gastgeber mit einem platzierten Schuss in Führung. Es war ein klassischer Konter, bei dem Semmler seine Schnelligkeit und Abschlussstärke unter Beweis stellte.

Doch Thalmassing ließ sich davon nicht beirren. Mit ruhigem Aufbau und viel Übersicht erspielten sie sich Chance um Chance. In der 25. Minute war es schließlich Andreas Hofer, der nach einem scharfen Zuspiel von Simon Holzer trocken zum Ausgleich vollendete. Der Treffer war Ausdruck der spielerischen Überlegenheit der Gäste, die das Mittelfeld klar kontrollierten. Zweite Halbzeit: Geduld zahlt sich aus