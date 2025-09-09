Roosters holen wichtigen dreier in Töging

Von Beginn an zeigte der FC Thalmassing, dass er nicht nur mit breiter Brust angereist war, sondern auch mit einem klaren Plan: Ballkontrolle, präzises Passspiel und gezielte Offensivaktionen. Die Gäste dominierten über weite Strecken das Spielgeschehen und ließen den SV Töging kaum zur Entfaltung kommen.
Dennoch war es Töging, das früh jubeln durfte: In der 8. Minute nutzte Maximilian Semmler eine Unachtsamkeit in der Thalmassinger Defensive und brachte die Gastgeber mit einem platzierten Schuss in Führung. Es war ein klassischer Konter, bei dem Semmler seine Schnelligkeit und Abschlussstärke unter Beweis stellte.
Doch Thalmassing ließ sich davon nicht beirren. Mit ruhigem Aufbau und viel Übersicht erspielten sie sich Chance um Chance. In der 25. Minute war es schließlich Andreas Hofer, der nach einem scharfen Zuspiel von Simon Holzer trocken zum Ausgleich vollendete. Der Treffer war Ausdruck der spielerischen Überlegenheit der Gäste, die das Mittelfeld klar kontrollierten.
Zweite Halbzeit: Geduld zahlt sich aus
Nach dem Seitenwechsel verstärkte Thalmassing den Druck. Töging verteidigte mit viel Einsatz, war aber zunehmend überfordert mit dem Tempo und der Präzision der Gäste. In der 73. Minute fiel die verdiente Führung für Thalmassing: Florian Grundler zirkelte einen Freistoß traumhaft in den linken Winkel – ein Tor der Extraklasse und sein erstes Saisontor.
Töging versuchte in der Schlussphase, mit Kampf und Leidenschaft dagegenzuhalten. Doch spielerisch blieb vieles Stückwerk. Die Gastgeber kamen zwar zu vereinzelten Chancen, doch Thalmassing verteidigte clever und ließ sich auch durch die Gelb-Rote Karte für Roger Paul (82. Minute) nicht aus dem Konzept bringen.
Statistische Highlights
Fazit
Der FC Thalmassing zeigte eine reife Leistung und war über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Mit klugem Positionsspiel, hoher Passgenauigkeit und individueller Klasse setzten sie sich verdient durch. Der SV Töging hielt mit Kampfgeist dagegen, konnte aber spielerisch nicht mithalten. Der knappe 2:1-Sieg spiegelt die Kräfteverhältnisse nur bedingt wider – Thalmassing hätte bei besserer Chancenverwertung auch höher gewinnen können.