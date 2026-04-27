Roosters geben 2:0 Halbzeitführung aus der Hand.

– Foto: Bernhard Schramma

Im Spiel gegen Barbing wollte Thalmassing den nächsten wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Nach dem Pflichtsieg in der vergangenen Woche gegen Aufhausen war die Ausgangslage klar: Mit einem weiteren Sieg könnte man sich endgültig von den Abstiegsplätzen distanzieren. Barbing kam aus einer Niederlage gegen Tegernheim und wollte entsprechend reagieren. Personell war die Lage weiterhin fluktuativ, Abwehrchef Florian Froschhammer fehlte, da er an diesem Tag heiratete, deshalb auch Anpfiff schon um 11 Uhr. Zu den bekannten Verletzten gesellten sich die Urlauber Eisenhut FLo und Langner Dani. Zudem rutschten Felix Farahmand und Basti Eisenhut wieder in die Erste, dafür sprang Flo Wittl in die Presche.

Thalmassing startete optimal in die Partie. Bereits in der 2. Minute führte ein langer Ball von Nöllgen auf Faltermeier, der auf Zelzer ablegte, zur frühen 1:0-Führung. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Treffer: In der 7. Minute setzte Faltermeier Wiedemann in Szene. Dessen erster Abschluss wurde noch gehalten, doch der Nachschuss landete im Netz – 2:0 für Thalmassing. Auch danach blieb Thalmassing die spielbestimmende Mannschaft. Ein weiteres Tor wurde wegen Abseits aberkannt, und kurz darauf verhinderte ein Verteidiger auf der Linie das mögliche 3:0 nach einer starken Einzelaktion von Faltermeier. Barbing fand erst nach rund 20 Minuten besser ins Spiel und kam in der 22. Minute zur ersten nennenswerten Aktion, einen Freistoß lenkte Zeitler noch an die Latte, sonst blieben die Gäste jedoch ungefährlich. Insgesamt kontrollierte Thalmassing das Spielgeschehen weitgehend und ging verdient mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit.Nach der Pause kam Barbing deutlich verbessert aus der Kabine. In der 48. Minute hatte Thalmassing Glück, als ein Ballverlust des eigenen Torwarts im Strafraum nicht bestraft wurde. In der 60. Minute fiel dann der Anschlusstreffer per direktem Eckentor. Das Spiel wurde nun offener. Thalmassing hatte weiterhin Möglichkeiten, unter anderem durch Zelzer, der nur den Pfosten traf und Falter der alleine vorm Tor knapp den Einschuss verpasste. Auf der anderen Seite wurde Barbing immer gefährlicher. In der 70. Minute fiel der Ausgleich. Ein langer Ball der Barbinger auf den schnellen Fraß, TW Zeitler fing diesen Ball außerhalb des 16ers ab, beim klären schoss er aber den Stürmer an und dieser stand somit mit dem Ball vorm freien Tor und traf zum 2:2. In der Schlussphase entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Fraß lief frei aufs Tor zu, Zeitler konnte jedoch mehrfach stark parieren und hielt Thalmassing zunächst im Spiel. In der 87. Minute dann die Entscheidung: Ein Freistoß aus rund 25 Metern landete direkt unter der Latte – 2:3 aus Sicht von Thalmassing. In der Nachspielzeit warf Thalmassing nochmals alles nach vorne, wurde jedoch in der 90. Minute ausgekontert, wodurch Barbing auf 2:4 erhöhte.