Roosters Aufholjagd wird nicht belohnt

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen. Cionca setzte ein Ecke nach ein paar Minuten ans Außennetz, ehe Andriese über den Fangzaun schoss. Nach fünf Minuten traf Cionca, wieder mit einer direkten Ecke, die Latte. Thalmassing im Glück und Barbing ließ erstmal ihre Standardstärke aufblitzen.Im Gegenzug versuchten es Wiedemann und Eisenhut für die Roosters, zielten aber am Ziel vorbei. In Minute 14 dann die Führung der Gäste. Der Unparteiische entschied unter Protest auf Handspiel, Freistoß Cionca, Goalgetter Fraß traf mit einer Volleyabnahme aus 8m unter die Latte. Der Torschütze versuchte es dann nochmal mit deinem Schuss aus dem Strafraum, Nesslauer blockte, somit kein Problem mehr für Keeper Zeitler. Nach der Trinkpause kamen die Roosters besser rein. Zelzer verfehlte das Ziel nur knapp mit einem Abschluss aus dem Strafraum. Cionca trat erneut zum Freistoß an, aus 16m konnte die Mauer zur Ecke klären, welche nichts einbrachte, aber wieder gefährlich aufs Tor kam. Wittl bediente dann Wiedemann, Torwart Soller war aber auf dem Posten und kam gerade noch vor dem einschussbereiten Wiedemann an den Ball. Dann nochmal Freistoß für die Gäste, Cionca aus 20m über die Mauer. Zeitler pariert gut. Dann war Pause. Die Gäste mit leichten Vorteilen, gefährlich aber nur über Standards. Aus dem Spiel kam von Barbing nichts zwingedes. Von den Roosters aber auch nicht.

Nach Wiederanpfiff trat Thalmassing forscher auf. Vor allem nach vorne. Hofer belebte das Angriffsspiel der Heimelf. Dann bekamen die Roosters einen Elfmeter zugesprochen. Zelzer wurde gefoult. Eisenhut trat an, doch Soller hatte die Ecke und konnte parieren. Die Roosters blieben dran. Hofer verpasste zwei Chipbälle über die Abwehr nur knapp. Auf der andern Seite köpfte Michalzcyk übers Tor. Nach einer knappen Stunde, dann das 0:2. In dieser Phase etwas überraschend. Abermals ein Freistoß. Wieder Cionca auf Fraß, der Zeitler überlupfen konnte. Wer nun dachte die Heimelf gibt sich geschlagen. Pustekuchen. Jetzt erst recht dachten sich die Roosters und drängten weiter auf ein Tor. Doch zunächst vergab Fraß die Vorentscheidung, diesmal aus dem Spiel heraus. Über 30m lief er aufs Tor, schloss ab und setzte die Kugel links neben das Tor. Glück für Thalmassing. Dann nochmal Barbing, Zeitler parierte wieder gut gegen Michalczyk. In der 77. Minute belohnten sich die Roosters dann endlich. Hofer konnte einen Ball von Soller blocken, dieser kam zu Zelzer, welcher ein Auge für Hofer hatte. Mit einem feinen Fuß sah er Soller zu weit vorm Tor und konnte mit Gefühl über den Keeper hinweg ins Tor treffen. Zwei Minuten später Glück für die Gäste. Abschluss Wiedemann, geblockt von einem Barbinger Bein fällt der Ball haarscharf am Pfosten vorbei. Dann erneuter Schock für Thalmassing. Cionca bewies bereits seine gute Schusstechnik und verwandelte diesmal aus der Distanz mit einem Schlenzer an den rechten Innenpfosten. Allerdings sollte es das noch nicht gewesen sein und die Roosters zeigten Moral. Eisenhut setzte Zelzer in Szene, dieser erneut mit viel Übersicht und wieder Hofer. Erneut traf Andy aus 16 über den Keeper hinweg. Das gab nochmal Auftrieb. Thalmassing rannte an. Barbing verteidigte die Führung mit Befreiungsschlägen. Dann der wohl größte Aufreger im Spiel. Freistoß Langner weiter Entfernung wird länger und länger. Der Ball über Soller hinweg, dieser kommt im Rückwärslaufen noch dran, fällt samt dem Ball ins Tor, lässt ihn irgendwie aus (oder auch nicht) und ein Thalmassinger trifft, ehe der Ball geklärt wird. Schiri Winkler pfiff dies allerdings zwecks Foul ab. Fraglich ob der Ball zuvor im Tor war, jedenfalls war die Aufregung riesengroß. In der vierten Minute der Nachspielzeit gab es nochmal Ecke für die Hausherren. Zeitler mit vorne, aus dem Gewühl tifft ein Thalmassinger Fuß den Ball zwei Meter vorm Tor, dieser geht aber nur an ein Barbinger Schienbein.