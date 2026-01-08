Ronny Seibt wird Flensburger

– Foto: FC St. Pauli

Der SC Weiche Flensburg 08 hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Torhüter Christian Rust reagiert und mit Ronny Seibt einen neuen Schlussmann verpflichtet. Der 20 Jahre alte Hamburger unterschrieb am Dienstag beim Fußball Regionalligisten einen Vertrag. Zuvor war Seibt vereinslos, nachdem ein Engagement beim kroatischen Klub HNK Vukovar 1991 nach wenigen Wochen beendet worden war.

Sportgeschäftsführer Dominique Natusch begründet die Verpflichtung mit der angespannten personellen Situation. „Wir mussten auf der Position reagieren. Mit Talenten, die die Torwartschule vom FC St. Pauli durchlaufen haben, gibt es bei uns nur positive Erfahrungen. Wir sind überzeugt, dass es mit Ronny Seibt nicht anders sein wird.“ Natusch verwies dabei auch auf frühere Torhüter wie Florian Kirschke und Jesper Heim. Cheftrainer Tim Wulff zeigte sich erleichtert, nun wieder zwei Torhüter dauerhaft im Trainingsbetrieb zu haben. Neben Nils Bock steht ihm für die verbleibenden 13 Ligaspiele nun eine weitere Option zur Verfügung. „Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christian Rust mussten wir auf der Torhüterposition unbedingt etwas tun. Ich bin froh, dass wir mit Ronny Seibt einen Torhüter verpflichten konnten, der auch schon über Erfahrungen in unserer Liga verfügt und der ambitioniert ist“, so Wulff.

Für die Eingewöhnung des Torhüters sieht der Trainer keine größeren Probleme. Seibt soll sofort ins Mannschaftstraining einsteigen und voraussichtlich auch am Samstag beim Hallenmasters in Kiel dabei sein. „Wir haben insgesamt mehr als einen Monat Zeit, sodass er seine neue Mannschaft kennenlernen kann. In der Vorbereitung bekommt er in Testspielen Gelegenheit, um zu zeigen, dass er für uns eine Verstärkung ist“, erklärte Wulff. Ronny Seibt selbst spricht von einer schnellen Entscheidung. „Der SC Weiche ist in der Regionalliga Nord eine richtig gute Adresse. Ich hatte zuletzt keine einfache Zeit und freue mich sehr, dass der Verein mir die Chance gibt, mich zu beweisen.“ Der Kontakt sei erst am Wochenende zustande gekommen. „Aber ich brauchte nicht lange, um über diesen Schritt nachzudenken.“