Trainer Ronny Sauer ist bei der KSG Mitlechtern zurückgetreten. Foto: Dagmar Jährling

Ronny Sauer zieht Schlussstrich in Mitlechtern Trainer der KSG Mitlechtern tritt nach Niederlagenserie zurück +++ Co Jens Klein übernimmt Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße Mitlechtern Gr.-Rohrheim SG Reichenbach Jens Klein + 2 weitere

Mitlechtern. Die Frage war nicht ob, sondern wann: Nach dem 2:4 bei Alemannia Groß-Rohrheim hat Ronny Sauer die Reißleine gezogen und ist als Trainer des Kreisoberligisten KSG Mitlechtern zurückgetreten. Auch Co-Trainer Robert Ulrich steht nicht mehr zur Verfügung. „Wir bedauern die Entscheidung, können sie aber gleichzeitig auch nachvollziehen. Leider sind die letzten Wochen nicht so gelaufen, wie wir alle uns das vorgestellt hatten“, sagt der Sportliche Leiter Julian Rettig.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Als Grund für seine Demission gibt Sauer die aktuelle Situation an: „Die Niederlagenserie von fünf Spielen war der Auslöser.“ Mitlechtern ist nach sieben Spieltagen Vorletzter, steht auf einem Abstiegsplatz. Bereits zuvor hatte der Vierundvierzigjährige mit dem Sportlichen Leiter über ein solches Szenario gesprochen, „falls die Ergebnisse ausbleiben“. Hinzu kommt: Aufgrund der vielen zusätzlichen Aufgaben für den Verein habe er sich „zuletzt ziemlich ausgebrannt gefühlt“.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Alemannia Groß-Rohrheim Gr.-Rohrheim KSG Mitlechtern Mitlechtern 4 2 Abpfiff Sauer kam 2022 von der SG Wald-Michelbach nach Mitlechtern, erledigte mit den Tabellenplätzen zwölf, 13 und neun jeweils den Auftrag Klassenerhalt. Dass die aktuelle Runde schwierig werden könnte, hat Ronny Sauer, unter dessen Regie 13 Nachwuchsspieler in der Kreisoberliga debütierten, schon im Vorfeld geahnt: „In der Vorbereitung war uns allen klar, dass der Saisonstart aufgrund von vielen Urlaubern sehr schwierig wird. Als wäre das nicht kompliziert genug, kam zusätzlich eine immer größere Verletztenmisere dazu. Stützen der Mannschaft brachen wöchentlich weg, und wir hatten phasenweise 13 Ausfälle.“ So., 21.09.2025, 15:00 Uhr KSG Mitlechtern Mitlechtern SG Reichenbach SG Reichenbach 15:00 PUSH So stand nach sieben Spieltagen nur ein Sieg auf der Habenseite, und dieser gelang ausgerechnet im Derby beim SV Lörzenbach. Da allerdings war Ronny Sauer verhindert, wurde von seinen Co-Trainern Jens Klein und Robert Ulrich vertreten. Eben jener Jens Klein tritt nun die Nachfolge an. Klein ist seit 2023 spielender Co-Trainer bei der KSG. „Er genießt das volle Vertrauen der Mannschaft und den Rückhalt des Vereins“, sagt Pressesprecher Christian Tremper.