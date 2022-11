Ronny Kockel: "Wir haben noch gar nichts erreicht“ Der VfR Krefeld-Fischeln zeigt eine gute Form, doch Trainer Ronny Kockel ist noch nicht zufrieden.

Mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen befreite sich der VfR Fischeln in der Landesliga aus einer fast aussichtslos scheinenden Lage und hat wieder Anschluss an das untere Mittelfeld gefunden. Die optimale Ausbeute gegen direkte Konkurrenten war auch notwendig. Jede andere Ausbeute wäre zu wenig gewesen und hätte nur unwesentlich dazu beigetragen, dass die Krefelder wieder an den Klassenerhalt glauben dürfen. Ein weiteres Plus: im direkten Vergleich, der am Ende ausschlaggebend sein kann, hat der VfR gegen die Konkurrenten erst einmal die Nase vorne.