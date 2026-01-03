Roncevic ältester Spieler beim Turnier: "Ich bin es ja gewohnt"

Dass er auch in diesem Alter noch konkurrenzfähig ist, erklärt der 51-Jährige wie folgt:. „Ich bin einmal in der Woche im AH-Training, aber ich mache natürlich schon ein bisschen was nebenbei. Man schaut auf Ernährung, Lebensstil, bisschen Schlaf. Wenn man auf alles so ein bisschen achtet, dann funktioniert es eigentlich ganz gut.“ Roncevic fügt hinzu: „Von dem her bin ich gesegnet.“

Sportlich hat der FV Biberach bei diesem Turnier bislang geliefert. Mit neun Punkten qualifizierte sich das Team souverän als Gruppenerster für die Zwischenrunde. Für Roncevic ist die Zielsetzung dabei eindeutig. „Ich trete immer nur an um das Turnier zu gewinnen. Alles andere macht für mich keinen Sinn.“ Gleichzeitig bleibt er realistisch. „Wie weit wir dann kommen, sehen wir dann.“ Die Erinnerung an das Vorjahr ist präsent: „Im Halbfinale sind wir letztes Jahr blöd rausgeflogen, eigentlich waren wir selber schuld.“ Dennoch formuliert er einen klaren Anspruch: „Aber ich tippe Halbfinale müssen wir auf jeden Fall packen.“

Eine besondere Note erhielt das Turnier erneut durch die familiäre Verbindung auf dem Feld. Auch Bruder Josip lief wieder für die SGM Ummendorf/Fischbach auf. „Eigentlich ist es schon ein lustiger Zufall, den haben sie auch wieder kurzfristig gefragt. Gut, er war ja noch letztes Jahr aktiv und ist auch noch topfit. Weil die auch dieses Jahr zwei Mannschaften haben, hat er gedacht, komm ich spiel wieder mit.“ Die Erinnerung an das direkte Duell im Vorjahr klingt nach: „Letztes Jahr haben wir sogar gegeneinander noch gespielt, dieses Jahr leider nicht. Aber jetzt ist er ausgeschieden. Aber klar, solange die feine Füsse tragen, dann machen wir das.“

Die Situation sei schwierig, sagt Roncevic offen, angesprochen auf die aktuelle Lage des FV Biberach in der Landesliga. Der FV steht momentan auf dem 13. Platz und steht knapp über der direkten Abstiegszone. „Es wird wirklich schwer, wenn man jetzt rein rechnerisch vorgeht.“ Dennoch überwiegt bei ihm der Optimismus. Roncevic glaubt daran das es mit dem Klassenerhalt funktioniert, wenn die Jungen einfach Gas geben.

Besonderes Augenmerk legt er auf den jüngsten Neuzugang Jan Geis. „Genau er ist das was gefehlt hat. Wir haben einfach zu wenig Tore geschossen und zu wenig Chancen gehabt.“ Defensiv sieht er weniger Probleme, der Schlüssel liege vorne: „Wenn der neue Spieler jetzt knipst und 10 bis 15 Buden macht, dann passt es.“