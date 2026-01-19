Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ronaldo unangefochten: Wer sind die meistgesuchten Athleten des Jahres
Um herauszufinden, wer im Jahr 2025 die meiste Aufmerksamkeit im Internet erlangt hat, hat das Team von PlayersTime die globalen Suchvolumendaten von Ahrefs für die 100 weltweit am häufigsten gesuchten Personen analysiert, zusammen mit den Top 10 der meistgesuchten Persönlichkeiten in 20 ausgewählten Ländern. Wir haben die durchschnittlichen monatlichen Google-Suchen der letzten 12 Monate untersucht und die Persönlichkeiten, lokalen Ikonen und die Dominanz einzelner Sektoren kategorisiert. Der v
Die Daten zeigen, dass Cristiano Ronaldo im Jahr 2025 die ultimative Sportbesessenheit des Internets blieb. Er verzeichnete unglaubliche 7,76 Millionen durchschnittliche monatliche globale Suchanfragen und bewies damit, dass sein Star-Einfluss nicht verblasst ist. Dicht auf seinen Fersen folgt die spanische Teenager-Sensation Lamine Yamal, dessen kometenhafter Aufstieg 5,76 Millionen Suchanfragen pro Monat generierte und die Ankunft einer neuen Ära globaler Sportikonen markiert. Abgerundet wird die Top Drei durch den indischen Cricket-Superstar Virat Kohli, der 5,7 Millionen monatliche Suchanfragen anzog und damit die riesige globale, wenn auch auf bestimmte Regionen konzentrierte, Fangemeinde des Cricket unterstreicht.
Hier sind die 10 im Jahr 2025 weltweit am häufigsten gegoogelten Prominenten aus dem Bereich Sport:
Cristiano Ronaldo – durchschnittlich 7,76 Millionen monatliche Suchanfragen
Lamine Yamal – durchschnittlich 5,76 Millionen monatliche Suchanfragen
Virat Kohli – durchschnittlich 5,70 Millionen monatliche Suchanfragen
LeBron James – durchschnittlich 4,70 Millionen monatliche Suchanfragen
Carlos Alcaraz – durchschnittlich 4,47 Millionen monatliche Suchanfragen
Jannik Sinner – durchschnittlich 3,64 Millionen monatliche Suchanfragen
Mike Tyson – durchschnittlich 3,51 Millionen monatliche Suchanfragen
Max Verstappen – durchschnittlich 3,17 Millionen monatliche Suchanfragen
Novak Djokovic – durchschnittlich 2,84 Millionen monatliche Suchanfragen
Lionel Messi – durchschnittlich 2,43 Millionen monatliche Suchanfragen
Travis Kelce – durchschnittlich 2,22 Millionen monatliche Suchanfragen
Lewis Hamilton – durchschnittlich 2,30 Millionen monatliche Suchanfragen
Kylian Mbappé – durchschnittlich 2,12 Millionen monatliche Suchanfragen
Fabrizio Romano – durchschnittlich 2,08 Millionen monatliche Suchanfragen
Shedeur Sanders – durchschnittlich 1,93 Millionen monatliche Suchanfragen
Caitlin Clark – durchschnittlich 1,81 Millionen monatliche Suchanfragen
Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht:
Cristiano Ronaldo ist mit durchschnittlich 7,76 Millionen monatlichen Suchanfragen der weltweit am häufigsten gegoogelte Sportstar und bleibt die Person mit den meisten Followern auf Instagram, was seinen Status als ultimativer Social-Media-König festigt. Lamine Yamal liegt mit 5,76 Millionen Suchanfragen nicht weit zurück und wird bereits als die nächste große Fußballikone gefeiert. Virat Kohli rundet die Top Drei mit 5,7 Millionen Suchanfragen ab und zeigt damit die massive weltweite Fangemeinde des Cricket.
Der viermalige NBA-Champion LeBron James rangiert mit durchschnittlich 4,7 Millionen monatlichen Suchanfragen weltweit auf Platz vier, womit die USA fest in den Top Fünf vertreten sind, was seinen anhaltenden Einfluss sowohl auf dem Spielfeld als NBA-Legende als auch außerhalb davon als kulturelle Ikone unterstreicht. Dicht dahinter folgen die Tennis-Sensationen Carlos Alcaraz (4,47 Millionen) und Jannik Sinner (3,64 Millionen), deren bahnbrechende Rivalitäten und Grand-Slam-Läufe sie zu festen Größen in den Suchleisten der Welt gemacht haben.
In einem überwiegend von Männern dominierten Bereich erscheint nur eine Frau aus der Sportwelt in der Liste der 100 weltweit am häufigsten gesuchten Prominenten: Caitlyn Clark, mit 1,81 Millionen durchschnittlichen monatlichen Suchanfragen. Dies beweist, dass ihre Durchbruchssaison nicht nur den Frauenbasketball umgestaltet, sondern auch erhebliche globale Aufmerksamkeit erregt. Clarks elektrisierendes Scoring und ihre Highlight-Momente haben einen kulturellen Moment ausgelöst und sie zu einer der seltenen Sportlerinnen gemacht, deren Popularität sie ins Rampenlicht der Suchmaschinen rückt.
Im Gegensatz zu den meisten Kategorien in den Top 100, die überwiegend von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus den Vereinigten Staaten dominiert werden, zeichnet sich der Sport durch seine internationale Vielfalt aus, wobei Athleten aus Europa, Asien und Lateinamerika allesamt Millionen von Suchanfragen generieren. Von Spaniens Lamine Yamal und Carlos Alcaraz über Indiens Virat Kohli bis hin zu Argentiniens Lionel Messi zeigen die Daten, dass sich die globale Sportbegeisterung über Kontinente erstreckt und sie zu einem der international repräsentativsten Bereiche in der Liste macht.
