Ronaldo unangefochten: Wer sind die meistgesuchten Athleten des Jahres

Die Daten zeigen, dass Cristiano Ronaldo im Jahr 2025 die ultimative Sportbesessenheit des Internets blieb. Er verzeichnete unglaubliche 7,76 Millionen durchschnittliche monatliche globale Suchanfragen und bewies damit, dass sein Star-Einfluss nicht verblasst ist. Dicht auf seinen Fersen folgt die spanische Teenager-Sensation Lamine Yamal, dessen kometenhafter Aufstieg 5,76 Millionen Suchanfragen pro Monat generierte und die Ankunft einer neuen Ära globaler Sportikonen markiert. Abgerundet wird die Top Drei durch den indischen Cricket-Superstar Virat Kohli, der 5,7 Millionen monatliche Suchanfragen anzog und damit die riesige globale, wenn auch auf bestimmte Regionen konzentrierte, Fangemeinde des Cricket unterstreicht.

Hier sind die 10 im Jahr 2025 weltweit am häufigsten gegoogelten Prominenten aus dem Bereich Sport:

Cristiano Ronaldo – durchschnittlich 7,76 Millionen monatliche Suchanfragen

Lamine Yamal – durchschnittlich 5,76 Millionen monatliche Suchanfragen

Virat Kohli – durchschnittlich 5,70 Millionen monatliche Suchanfragen

LeBron James – durchschnittlich 4,70 Millionen monatliche Suchanfragen

Carlos Alcaraz – durchschnittlich 4,47 Millionen monatliche Suchanfragen

Jannik Sinner – durchschnittlich 3,64 Millionen monatliche Suchanfragen

Mike Tyson – durchschnittlich 3,51 Millionen monatliche Suchanfragen

Max Verstappen – durchschnittlich 3,17 Millionen monatliche Suchanfragen

Novak Djokovic – durchschnittlich 2,84 Millionen monatliche Suchanfragen

Lionel Messi – durchschnittlich 2,43 Millionen monatliche Suchanfragen

Travis Kelce – durchschnittlich 2,22 Millionen monatliche Suchanfragen

Lewis Hamilton – durchschnittlich 2,30 Millionen monatliche Suchanfragen

Kylian Mbappé – durchschnittlich 2,12 Millionen monatliche Suchanfragen

Fabrizio Romano – durchschnittlich 2,08 Millionen monatliche Suchanfragen

Shedeur Sanders – durchschnittlich 1,93 Millionen monatliche Suchanfragen

Caitlin Clark – durchschnittlich 1,81 Millionen monatliche Suchanfragen

Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht:

Cristiano Ronaldo ist mit durchschnittlich 7,76 Millionen monatlichen Suchanfragen der weltweit am häufigsten gegoogelte Sportstar und bleibt die Person mit den meisten Followern auf Instagram, was seinen Status als ultimativer Social-Media-König festigt. Lamine Yamal liegt mit 5,76 Millionen Suchanfragen nicht weit zurück und wird bereits als die nächste große Fußballikone gefeiert. Virat Kohli rundet die Top Drei mit 5,7 Millionen Suchanfragen ab und zeigt damit die massive weltweite Fangemeinde des Cricket.

Der viermalige NBA-Champion LeBron James rangiert mit durchschnittlich 4,7 Millionen monatlichen Suchanfragen weltweit auf Platz vier, womit die USA fest in den Top Fünf vertreten sind, was seinen anhaltenden Einfluss sowohl auf dem Spielfeld als NBA-Legende als auch außerhalb davon als kulturelle Ikone unterstreicht. Dicht dahinter folgen die Tennis-Sensationen Carlos Alcaraz (4,47 Millionen) und Jannik Sinner (3,64 Millionen), deren bahnbrechende Rivalitäten und Grand-Slam-Läufe sie zu festen Größen in den Suchleisten der Welt gemacht haben.

In einem überwiegend von Männern dominierten Bereich erscheint nur eine Frau aus der Sportwelt in der Liste der 100 weltweit am häufigsten gesuchten Prominenten: Caitlyn Clark, mit 1,81 Millionen durchschnittlichen monatlichen Suchanfragen. Dies beweist, dass ihre Durchbruchssaison nicht nur den Frauenbasketball umgestaltet, sondern auch erhebliche globale Aufmerksamkeit erregt. Clarks elektrisierendes Scoring und ihre Highlight-Momente haben einen kulturellen Moment ausgelöst und sie zu einer der seltenen Sportlerinnen gemacht, deren Popularität sie ins Rampenlicht der Suchmaschinen rückt.

Im Gegensatz zu den meisten Kategorien in den Top 100, die überwiegend von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus den Vereinigten Staaten dominiert werden, zeichnet sich der Sport durch seine internationale Vielfalt aus, wobei Athleten aus Europa, Asien und Lateinamerika allesamt Millionen von Suchanfragen generieren. Von Spaniens Lamine Yamal und Carlos Alcaraz über Indiens Virat Kohli bis hin zu Argentiniens Lionel Messi zeigen die Daten, dass sich die globale Sportbegeisterung über Kontinente erstreckt und sie zu einem der international repräsentativsten Bereiche in der Liste macht.

Vielen Dank für das Team von Players Time, die diesen Bericht erstellt haben.