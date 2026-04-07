🧤🖤❤️ Ronald Kruth verstärkt das Torwarttrainerteam

Beim FC Victoria Pier-Schophoven gibt es auch abseits des Spielfelds weitere Verstärkung: Ronald Kruth schließt sich künftig dem Torwarttrainerteam an. Für die Victoria ist das eine Personalie mit besonderem Vereinsbezug, denn Ronald ist bereits seit längerer Zeit im Umfeld aktiv – unter anderem als Jugendtrainer und Vorstandsmitglied.

Auch sportlich bringt Ronald viel Erfahrung für diese Aufgabe mit. In seiner aktiven Zeit war er selbst Torwart und stand unter anderem in Oberzier, Arnoldsweiler, Barmen und Schophoven zwischen den Pfosten. Damit kennt er die Position aus eigener Erfahrung und weiß, worauf es im Torwartspiel ankommt.