Romonta Amsdorf startet unter dem Hallendach in das Fußballjahr Verbandsliga +++ Bölke-Elf legt mit Budenzauber und einem alten Bekannten wieder los

Für Christian Bölke kam die Winterpause genau zur richtigen Zeit. "Wir hatten einen Lauf - aber leider in die falsche Richtung", erklärt der Coach des 1. FC Romonta Amsdorf mit Blick auf die Serie von vier Niederlagen und insgesamt sieben sieglosen Partien in der Verbandsliga. Am Donnerstag nun begehen die Amsdorfer mit dem Romonta-Cup unter dem Hallendach den Auftakt ins neue Jahr.

Zumal der 39-Jährige mit seiner Mannschaft den seit Ende Oktober anhaltenden Negativtrend schnellstmöglich stoppen möchte. Bedenklich stimmt ihn das Abrutschen in der Tabelle - sein Team überwintert auf Rang 15 - allerdings nicht. "Wir sind sieben Punkte vor einem Abstiegsplatz, aber nur drei hinter Platz neun. Von unserem Saisonziel, einem einstelligen Tabellenplatz, sind wir also nicht weit entfernt", erklärt Bölke und betont: "Zum Saisonstart haben wir gezeigt, was wir können. Zu dieser Leistung müssen wir zurückfinden und uns endlich wieder belohnen."

Amsdorf hält Ausschau nach Neuzugängen

Ob daran auch Neuzugänge mitwirken könnten? "Wir waren von Anfang an ziemlich dünn besetzt. Deshalb ist es durchaus möglich, dass wir jetzt im Winter noch einmal nachbessern", antwortet Bölke und ergänzt: "Das hängt aber von einigen Faktoren ab." Eine Verstärkung zumindest bekam die Romonta-Elf schon im November: Verteidiger Marcus Paulik, der für den FSV Barleben und den SV Merseburg 99 schon in der Oberliga gespielt hat, ist nach einem Jahr zurück in Amsdorf. "Er hat in den USA studiert, ist jetzt zurück in Deutschland und war immer noch nah an der Mannschaft. Beim Heimatbesuch hat er zum Beispiel noch mittrainiert", erzählt Bölke. Nun soll er in Amsdorf dabei helfen, die mit 42 Gegentreffern zweitlöchrigste Defensive zu stabilisieren: "In seinen ersten Spielen hat er schon gezeigt, dass er eine sofortige Verstärkung ist. Er hat die Qualität, kennt die Liga und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen." Zum Spielerprofil:

