Romero Gerres erhält Profivertrag bei Rot-Weiss Essen

Bedeutet: Der U19-Spieler wird ab der Saison 2026/2027 fester Bestandteil des Profikaders von RWE und rückt als vierter Torhüter in das Team von Torwarttrainer Manuel Lenz. Bereits in der vergangenen Sommervorbereitung gehörte er teilweise zum Aufgebot des Teams von Cheftrainer Uwe Koschinat. Ebenfalls ist er ab dem morgigen Montag, 5. Januar, Teil des RWE-Reisekaders für das Wintertrainingslager in der Türkei.

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann: „Romero hat schon früh gezeigt, dass er ein spannender Spieler für die Zukunft von RWE sein kann. Er hat sich im Torwartteam von Manuel Lenz bewiesen und mit seinem bodenständigen Charakter ist er auch neben dem Platz ein Spieler, den wir weiter fördern wollen. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem FÖRDERWERK können wir ihm einen optimalen Übergang vom älteren Juniorenfußball in den Profifußball bieten. Unser Dank gilt natürlich auch und ganz besonders allen Trainern und Mitarbeitern im FÖRDERWERK, ohne die solch ein Schritt nicht möglich wäre.“

Großer Schritt für den Spieler

Michael Lorenz, Sportlicher Leiter FÖRDERWERK: „Das FÖRDERWERK hat das Ziel, talentierte und leistungsbereite Spieler von der Seumannstraße Schritt für Schritt Richtung Hafenstraße auszubilden. Wir sind sehr glücklich darüber, dass Romero diesen Weg geht und seine fußballerische Zukunft weiterhin bei Rot-Weiss Essen sieht. Im FÖRDERWERK hat er sich stetig weiterentwickelt und hat in der Vergangenheit bereits an Trainingseinheiten der Profis teilgenommen. Wir freuen uns sehr darüber, dass er ab dem kommenden Sommer ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft sein wird. Das ist ein starkes Signal für alle Spieler und Trainer, insbesondere an unser qualifiziertes Torwarttrainerteam im FÖRDERWERK, und zeigt erneut, dass bei RWE jungen Spielern mit Beständigkeit und harter Arbeit echte Perspektiven bis in den Profibereich ermöglicht werden.“

Romero Gerres: „Der heutige Tag hat für mich eine besondere Bedeutung: Bei meinem Herzens- und Jugendverein Rot-Weiss Essen meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben, erfüllt mich mit großem Stolz. Die Aufnahme in den Profikader ist für mich eine große Ehre und ein wichtiger Schritt in meiner sportlichen Entwicklung. Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen sowie die Unterstützung durch die Verantwortlichen. Nun gilt mein voller Fokus den kommenden Aufgaben. Mit starken Leistungen möchte ich meinen Beitrag leisten, das Torwartteam weiter voranbringen und zeigen, welches Potenzial in mir steckt. Ich freue mich auf die Trainingseinheiten und darauf, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen auf diesem Niveau zu sammeln.“