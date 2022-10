Romer macht den Deckel drauf

Die von Vitalij Kalteis trainierte Gastmannschaft hatte mehr vom Spiel, erarbeitete sich die deutlich besseren Chancen. Nach einer Ecke bekam beispielsweise Niklas Niestädt den Ball nicht gedrückt, ein Schuss von Jan-Patrick Müller auf das kurze Eck parierte Keeper Lukas Fitschen. Dem TSV gelangen dagegen nur seltene Nadelstiche in der Offensive. Die FSV blieb ihrerseits angriffslustig, aber der vermeintliche Führungstreffer wurde nicht gegeben. Nach einer präzisen Flanke des agilen Lukas Krägel war Kevin Weigert mit dem Kopf zur Stelle, wegen einer Abseits-Stellung gab Schiedsrichter Pascal Wichern das Tor nicht.

Zwar diskutierte Weigert auf dem Weg in die Kabinen noch intensiv mit dem Referee, aber das änderte nichts. Hesedorf/Nartum kam mit viel Dampf aus der Pause, wollte endlich die überfällige Führung. Für die sorgte in der 68. Minute Cedric Sackmann, der eingewechselte Kevin Romer machte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 den Deckel drauf (91.). Der Anschlusstreffer durch Manuel Brunkhorst drei Minuten später hatte keine Auswirkungen mehr.

TSV-Betreuer Thorsten Holst war nach dem Spiel gelassen in seinem Statement gegenüber der ZEVENER ZEITUNG: „Außer der Chancenverwertung kann ich der Mannschaft nach diesem Spiel keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben wirklich gut gekämpft.“