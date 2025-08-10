– Foto: Nicole Seidl

Romer-Dreierpack beschert FSV Hesedorf/Nartum den perfekten Start „Wir haben völlig verdient gewonnen, hätten das Ergebnis aber noch klarer gestalten können"

Erfolgreicher Kreisliga-Auftakt für die FSV Hesedorf/Nartum: Sie ließ der SG Fintau keine Chance – auch dank der Treffsicherheit ihres spielenden Co-Trainers Kevin Romer, der alle drei Treffer beim 3:1-Erfolg der FSV erzielte.

Vom Anpfiff an drückte die FSV dem Spiel ihren Stempel auf. Ein erster Treffer wurde noch aberkannt, da Elias Lagili beim Kopfballtor von Kevin Romer im Abseits stand – obwohl er nicht ins Geschehen eingriff. Kurz darauf durfte Romer regulär jubeln: Von der rechten Seite zog er auf Strafraumhöhe in die Mitte und schloss zum 1:0 ab (13.). Fr., 08.08.2025, 19:00 Uhr FSV Hesedorf/Nartum Hesedorf/Na. SG Fintau SG Fintau 3 1 Abpfiff

Sein zweiter Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem exakt getimten Pass von Fabio Brüning setzte er sich gegen zwei Gegenspieler durch und umkurvte anschließend SG-Keeper Nico Hüttmann (20.). In der Folge ließ die FSV die Zügel etwas schleifen, ohne dass Fintau Kapital daraus schlagen konnte. Erst ein Fehler im Spielaufbau der FSV bescherte der SG ihre erste Torchance, die Douglas Grun zum Anschlusstreffer nutzte (41.).