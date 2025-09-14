 2025-09-10T07:23:22.987Z

„Etwas angefressen“: Romano Berger (links, gegen Vincenzo Spada) erzielte mit seinem ersten Ballkontakt das 2:1. | Foto: Gerd Gründl
Romano Bergers Frust führt TuS Lörrach-Stetten zum Sieg gegen FC Wehr

Quintett bleibt makellos: SV Weil II feiert 11:0-Kantersieg

Nach drei Spieltagen glänzen fünf Fußball-Bezirksligisten mit der maximalen Ausbeute. Und noch immer gab es kein Remis. Auch weil der FC Schönau in der Nachspielzeit zum Sieg trifft.

Der TuS Lörrach-Stetten wahrt mit dem 3:1-Sieg gegen den FC Wehr seine weiße Weste. Im Duell der Fußball-Bezirksligisten sticht ein Duo heraus: TuS-Joker Romano Berger und der Wehrer Philip Lehmann. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: Romano Bergers Frust führt TuS Lörrach-Stetten zum Sieg gegen FC Wehr (BZ-Plus)

Tore: 1:0 El-Ghazi (27.), 1:1 Lehmann (51.), 2:1 Berger (69.), 3:1 Benai (90.+3). Schiedsrichter: Gutmann (Münstertal).

Die Enttäuschung bei den SF Schliengen saß nach dem Abpfiff tief. Nach dem 6:0-Heimsieg in der Vorwoche gegen den FC Zell hatte man sich bei den bisher punktlosen Schlüchttälern mehr ausgerechnet. Am Ende war es für die Hausherren ein hochverdienter Sieg. „Das war ungemein wichtig für uns“, kommentierte FC-Trainer Michael Gallmann den ersten Saisonerfolg seines Teams. Bereits vor dem Seitenwechsel legte Schlüchttal mit drei Treffern vor, wobei die 1:0-Führung aus einem zu kurz geratenen Rückpass von Tom Wihler – Nico Reichardt spritzte dazwischen – ein Geschenk war. Schliengen erholte sich davon nicht mehr, kassierte noch vor der Pause zwei weitere Treffer. Etwas zielstrebiger initiierten die Gäste ihre Angriffe nach dem Wechsel, aber richtig gefährlich wurde es für die Gastgeber nicht mehr. „Da war nicht viel los bei uns. Es hat die Aggressivität gefehlt“, meinte SF-Coach David Held.

Tore: 1:0 Reichardt (10.), 2:0 Moser (17.) 3:0 Albicker (34.), 4:0 Reichardt (78.), 4:1 T. Merstetter (82.).

Zum kompletten Bericht über den Bezirksliga-Spieltag im BZ-Regiofußballportal: Quintett bleibt makellos: SV Weil II feiert 11:0-Kantersieg (BZ-Plus)

