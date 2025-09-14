Romano Bergers Frust führt TuS Lörrach-Stetten zum Sieg gegen FC Wehr

Tore: 1:0 El-Ghazi (27.), 1:1 Lehmann (51.), 2:1 Berger (69.), 3:1 Benai (90.+3). Schiedsrichter: Gutmann (Münstertal).

Die Enttäuschung bei den SF Schliengen saß nach dem Abpfiff tief. Nach dem 6:0-Heimsieg in der Vorwoche gegen den FC Zell hatte man sich bei den bisher punktlosen Schlüchttälern mehr ausgerechnet. Am Ende war es für die Hausherren ein hochverdienter Sieg. „Das war ungemein wichtig für uns“, kommentierte FC-Trainer Michael Gallmann den ersten Saisonerfolg seines Teams. Bereits vor dem Seitenwechsel legte Schlüchttal mit drei Treffern vor, wobei die 1:0-Führung aus einem zu kurz geratenen Rückpass von Tom Wihler – Nico Reichardt spritzte dazwischen – ein Geschenk war. Schliengen erholte sich davon nicht mehr, kassierte noch vor der Pause zwei weitere Treffer. Etwas zielstrebiger initiierten die Gäste ihre Angriffe nach dem Wechsel, aber richtig gefährlich wurde es für die Gastgeber nicht mehr. „Da war nicht viel los bei uns. Es hat die Aggressivität gefehlt“, meinte SF-Coach David Held.

Tore: 1:0 Reichardt (10.), 2:0 Moser (17.) 3:0 Albicker (34.), 4:0 Reichardt (78.), 4:1 T. Merstetter (82.).

