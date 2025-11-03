Roman Reikat köpft Kronshagen im Derby zum Befreiungsschlag

Der TSV Kronshagen hat im Derby der Landesliga Schleswig gegen den TSV Klausdorf einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Das Team von Trainer Coskun Yamak setzte sich am 15. Spieltag mit 1:0 (0:0) durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Den Treffer des Tages erzielte Roman Reikat Mitte der zweiten Halbzeit.
Beide Mannschaften mussten personelle Ausfälle verkraften – und das war dem Spiel anzumerken. In einer von Taktik und Vorsicht geprägten Anfangsphase tasteten sich die Teams zunächst ab. Kronshagen kam nach neun Minuten zur ersten Großchance, als Kristof Koop eine Hereingabe aus kurzer Distanz über das leere Tor setzte.
Klausdorf kam nach einer Viertelstunde besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. Viele Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab, und auch die langen Bälle beider Seiten blieben meist ohne Ertrag. „Keiner wollte den Fehler machen“, resümierte Klausdorfs Trainer Dennis Trociewicz später.
Kurz vor der Pause vergab Leon Mordhorst die beste Möglichkeit für die Gäste, als er freistehend vor TSV-Keeper Alex Bock den Ball über das Tor lupfte.
Nach dem Seitenwechsel suchte Kronshagen gezielter den Weg in die Tiefe. In der 55. Minute wurden die Gastgeber belohnt: Matteo Morawe setzte sich energisch über die rechte Seite durch und flankte auf Roman Reikat, der per Kopf zur 1:0-Führung traf.
„Damit lagen wir 1:0 zurück. Haben dann nach 75 Minuten endlich mal angefangen, ja, mehr Energie, mehr Leidenschaft reinzubringen“, analysierte Trociewicz. „Hätte man das ein bisschen früher gezeigt, wäre vielleicht was möglich gewesen.“
Klausdorf reagierte mit mehreren offensiven Wechseln und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Vor allem nach Standardsituationen kam noch einmal Gefahr auf, doch Alex Bock im Kronshagener Tor zeigte sich erneut als sicherer Rückhalt und entschärfte zwei brenzlige Situationen. „So hat Kronshagen das dann, ja, mit Glück und Geschick verteidigt und am Ende dann 1:0 verdient gewonnen“, war Dennis Trociewicz sicherlich enttäuscht, erkannte aber den Sieg des Gegners an.
Mit dem ersten Sieg nach längerer Durststrecke von sieben Partien ohne Dreier klettert der TSV Kronshagen auf 15 Punkte und rückt damit an das Tabellenmittelfeld heran. Klausdorf bleibt mit 19 Zählern im gesicherten Bereich, verpasste aber den Sprung in die obere Tabellenhälfte.
„Der letzte Sieg ist schon etwas her, umso wichtiger war dieses Ergebnis“, betonte Yamak. „Wir müssen jetzt dranbleiben, nächste Woche hart arbeiten. Dann kommt Eckernförde zu uns auf den Kunstrasenplatz und dann versuchen wir die nächsten drei Punkte zu holen und eine Serie zu starten.“ Der TSV Klausdorf erwartet am gleichen Samstag im ersten Rückrundenspiel im Kieler Ostufer-Derby den SVE Comet Kiel.
TSV Kronshagen: Bock – Kallenbach, Hencke, Irtürk – Cumur, Jess, Hamze (89. Nickel), Koop (76. Franke), Morawe, Wethgrube – Reikat (76. Klaus).
Trainer: Coskun Yamak.
TSV Klausdorf: Marxen – Grossmann (82. Spliedt), Mahmud (75. Duncan-Williams), Göttsch, Holst (66. Biedermann), Waschko (82. Battermann) – Mordhorst (70. Petersen), Hakaj, Voss, Hartlep – Gashi.
Trainer: Dennis Trociewicz.
SR: Tobias Illner (Suchsdorfer SV).
Ass.: Oliver Stein, Finn Repenning.
Z.: 70.
Tore: 1:0 Roman Reikat (55.).