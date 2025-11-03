Roman Reikat köpft Kronshagen im Derby zum Befreiungsschlag

Der TSV Kronshagen hat im Derby der Landesliga Schleswig gegen den TSV Klausdorf einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Das Team von Trainer Coskun Yamak setzte sich am 15. Spieltag mit 1:0 (0:0) durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Den Treffer des Tages erzielte Roman Reikat Mitte der zweiten Halbzeit.

Verhaltener Beginn mit wenigen Chancen Beide Mannschaften mussten personelle Ausfälle verkraften – und das war dem Spiel anzumerken. In einer von Taktik und Vorsicht geprägten Anfangsphase tasteten sich die Teams zunächst ab. Kronshagen kam nach neun Minuten zur ersten Großchance, als Kristof Koop eine Hereingabe aus kurzer Distanz über das leere Tor setzte.

Erster Einsatz für U19-Kicker Kaan Irtürk (TSV Kronshagen) im Herrenbereich, der hier Tim Hartlep (TSV Klausdorf) zu Fall gebracht hat. – Foto: Ismail Yesilyurt

Klausdorf kam nach einer Viertelstunde besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. Viele Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab, und auch die langen Bälle beider Seiten blieben meist ohne Ertrag. „Keiner wollte den Fehler machen“, resümierte Klausdorfs Trainer Dennis Trociewicz später. Kurz vor der Pause vergab Leon Mordhorst die beste Möglichkeit für die Gäste, als er freistehend vor TSV-Keeper Alex Bock den Ball über das Tor lupfte. Reikat trifft nach Morawe-Flanke Nach dem Seitenwechsel suchte Kronshagen gezielter den Weg in die Tiefe. In der 55. Minute wurden die Gastgeber belohnt: Matteo Morawe setzte sich energisch über die rechte Seite durch und flankte auf Roman Reikat, der per Kopf zur 1:0-Führung traf.

Wertvoller Assist mit einer Flanke von Matteo Morawe (TSV Kronshagen) zum Golden Goal. – Foto: Ismail Yesilyurt