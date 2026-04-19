Roman Prokoph ist beim Kirchheimer 5:1-Erfolg der Mann des Abends

Der Kirchheimer SC gewinnt nach sechs Spielen wieder. Der 40-jährige Angreifer Roman Prokoph trifft gleich viermal gegen Kastl.

Im sechsten Anlauf haben die Fußballer des Kirchheimer SC wieder ein Landesliga-Spiel gewonnen und den TSV Kastl mit einer 5:1-Packung nach Hause geschickt. Mann des Abends war Roman Prokoph: Der 40 Jahre alte Angreifer erzielte allein vier Treffer – und ließ mindestens drei weitere Topchancen liegen.

Trainer Steven Toy hatte seine Schützlinge schon im Vorfeld der Auswärtspartie in Murnau (2:2) wachgerüttelt, und das wirkte nach: Die Mannschaft startete mit viel Wucht in ihr drittletztes Heimspiel und ließ von Anfang an keine Zweifel aufkommen. „Die Energie war sofort deutlich zu spüren, wir haben spielerisch überzeugt und waren schon in der ersten Viertelstunde überlegen“, sagte Toy. Der KSC-Coach musste kurzfristig auf den angeschlagenen Leon Reilhac verzichten, berief für ihn den A-Jugendlichen Can Ritter ins Aufgebot und brachte Marco Flohrs von Beginn an. Der Reilhac-Ersatz schoss seine Farben in Führung, Ritter krönte seine ersten Landesliga-Minuten mit einem Assist.

Es entwickelte sich eine muntere Begegnung. Die Gäste suchten ebenfalls den Weg nach vorne, waren dabei aber weniger zielstrebig und ließen in der Defensive immer wieder Lücken. Luis Sako (5.) und Ex-Profi Prokoph (6.) hatten schon erstklassige Chancen ausgelassen, als Marco Flohrs einen Konter nach Steilpass von Sako mit dem 1:0 abschloss (14.). Prokoph verpasste nach einer Hereingabe von Luis Sailer Fidalgo aus guter Position (30.), ehe Prokoph eine Vorarbeit von Flohrs zum 2:0 nutzte (44.).

Im zweiten Durchgang machte der KSC da weiter, wo er aufgehört hatte: Jan Köhler schickte Flohrs auf der rechten Seite, dessen Hereingabe nahm Prokoph direkt und schoss knapp übers Tor (47.). Auch vor dem 3:0 ging es der TSV-Abwehr einen Tick zu schnell – diesmal war Sako über die linke Seite durch, erneut war Prokoph zur Stelle (51.). Als dann Luca Mauerer im Mittelfeld den Ball eroberte und uneigennützig Prokoph bediente, machte der Stürmer seinen Hattrick perfekt (61.). Michael Renner zeichnete für Kastls Ehrentreffer verantwortlich (66.), Prokoph traf nach Köhlers Freistoß den Pfosten (68.) und nutzte Ritters Pass zum 5:1-Endstand (88.). (guv)

Kirchheimer SC – TSV Kastl 5:1 (2:0) Kirchheim: Kolbe – Zielke, Ereiz, Bachleitner, Sailer Fidalgo – Sako (70. Wilms), Köhler, Benrabh (70. Ritter) – Mauerer (88. Vollmann), Prokoph, Flohrs (60. Rädler). Tore: 1:0 Flohrs (14.), 2:0 Prokoph (44.), 3:0 Prokoph (51.), 4:0 Prokoph (61.), 4:1 Renner (66.), 5:1 Prokoph (88.). Schiedsrichter: Florian Böhm (TSV Wolfratshausen) – Zuschauer: 75