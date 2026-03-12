Roman Kerschbaum ist zurück beim SK Rapid

– Foto: SK Rapid Wien

Akademieleiter Willi Schuldes: „Wir kennen Roman Kerschbaum als Menschen, wir kennen ihn als Spieler und wir freuen uns sehr, ihn nun auch als Trainer beim SK Rapid noch näher kennerlernen zu dürfen. Gemeinsam mit Guido Burgstaller, der sich auf die Offensive fokussiert sowie Christopher Dibon und Martin Hiden, die sich um die Defensivspieler kümmern, verstärkt er unser positionsspezifisches Training im Mittelfeld. Wir sind sehr froh, in der Akademie ein Team aus jungen, ambitionierten Trainern zusammen mit ehemaligen Profis zu haben, die gemeinsam unsere Talente weiterentwickeln.“