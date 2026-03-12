Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Roman Kerschbaum ist zurück beim SK Rapid
Nach drei Jahren in Hütteldorf, 79 Pflichtspielen und 5 Toren endete im Sommer 2025 das Engagement von Roman Kerschbaum als Profispieler des SK Rapid. Nun kehrt der 32-jährige Niederösterreicher, der zurzeit die UEFA-B-Trainerlizenz besitzt, in die grün-weiße Akademie zurück. Ab sofort wird Kerschbaum als zusätzlicher Assistenztrainer der U16-Mannschaft sowie Individualtrainer mit Fokus auf die Mittelfeldspieler der Akademie im Einsatz sein.
Akademieleiter Willi Schuldes: „Wir kennen Roman Kerschbaum als Menschen, wir kennen ihn als Spieler und wir freuen uns sehr, ihn nun auch als Trainer beim SK Rapid noch näher kennerlernen zu dürfen. Gemeinsam mit Guido Burgstaller, der sich auf die Offensive fokussiert sowie Christopher Dibon und Martin Hiden, die sich um die Defensivspieler kümmern, verstärkt er unser positionsspezifisches Training im Mittelfeld. Wir sind sehr froh, in der Akademie ein Team aus jungen, ambitionierten Trainern zusammen mit ehemaligen Profis zu haben, die gemeinsam unsere Talente weiterentwickeln.“
Roman Kerschbaum selbst meint: „Ich freue mich riesig, wieder zurück beim SK Rapid zu sein. Es ist eine echt coole Möglichkeit für mich, die nächsten Schritte als Trainer zu machen und ich bin sehr dankbar dafür, nun bei der U16 und im Individualbereich arbeiten zu dürfen.“