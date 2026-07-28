Roman Heneha verstärkt Germania Bleckenstedt

– Foto: Patrick Moslehner

Der FC Germania Bleckenstedt hat mit Roman Heneha einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Offensivspieler soll die Blau-Gelben künftig mit seiner Kreativität und seinen Qualitäten in der Offensive verstärken.

Nach Angaben des Vereins zeichnet sich Heneha insbesondere durch seine Technik und seine Dribbelstärke aus. Mit seiner Spielweise soll er immer wieder für Überraschungsmomente sorgen und dem Offensivspiel neue Impulse verleihen.

Bereits in den ersten Testspielen hinterließ der Neuzugang einen positiven Eindruck. Mit mutigen Aktionen, hohem Tempo und großer Spielfreude konnte Heneha auch gegen starke Gegner überzeugen und deutete dabei sein Potenzial an. In der vergangenen Saison lief er für den SC Gitter in der Bezirksliga auf und traf in 25 Partien sieben Mal.