„Rollo ist immer der Erste, der da ist“ Ex-Torwart Philipp Rolfes kann schlecht Nein sagen – Fast täglich auf dem Sportplatz – Statistiker, Betreuer, Aushilfstorwarttrainer und mehr von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Philipp Rolfes steht da, wo er am liebsten stand – im Fußballtor auf der Sportanlage des VfL Güldenstern Stade in Ottenbeck. Aus gesundheitlichen Gründen ist ihm das nicht mehr vergönnt. – Foto: Michael Brunsch

Philipp Rolfes wird aktuell auf dem TAGEBLATT-Fußballportal FuPa noch als Torwart der VfL-Güldenstern-Landesliga-Mannschaft geführt. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Es geht sportlich nicht mehr viel beim noch 24-Jährigen. Viele Verletzungen sorgten dafür, dass er seine aktive Laufbahn beenden musste und sich jetzt um andere, viele Dinge rund um das Team herum kümmern darf. Das macht ihm sichtlich Spaß.

Schon früh in der E-Jugend wechselte Philipp Rolfes von der SG Lühe zum damaligen VfL Stade, bis er über den JFV Stade zum VfL Güldenstern Stade überging. Höhepunkte in der Jugend waren der Bezirkspokalsieg gegen den VfL Suderburg, bei dem er im Elfmeterschießen zweimal parierte, und die darauffolgende Landesligasaison mit den A-Junioren. Bei den Herren folgten dann Einsätze von der Landesliga bis in die 1. Kreisklasse. Die meiste Zeit spielte er in der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga zu Hause ist. „Das Halbfinale des Kreispokals 2021/2022 gegen Ahlerstedt/Ottendorf II, das wir 3:2 gewannen, und die Bezirksligameisterschaft mit der ersten Mannschaft waren schon klasse, obwohl ich beim Titelgewinn nur passiv dabei war“, schwärmt Rolfes.

Ein Foto aus Zeiten, in denen Philipp Rolfes noch aktiv am sportlichen Geschehen auf dem Platz teilnehmen konnte. – Foto: Jörg Struwe

Auch negative Erfahrungen Mit der zweiten Stader Mannschaft gab es auch schlechte Zeiten. An erster Stelle die Kreispokalniederlage beim Finale in Hammah gegen den TSV Eintracht Immenbeck II nach Elfmeterschießen.

„Wir waren als Kreisligist der Favorit. Und ein Jahr später verlieren wir das nächste Finale gegen Deinste. Platz neun in einer Corona-Spielzeit war auch nicht gerade ein Highlight“, so der 24-jährige Ex-Keeper. Ständige Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück.

Das Ende der aktiven Zeit Nach einem schweren Zusammenprall beim Training verletzte er sich beide Schultern. Hinzu kamen ständige Leistenprobleme, eine Schambeinentzündung wurde diagnostiziert. „Ich hatte andauernd Schmerzen, nahm immer wieder Schmerzmittel, sodass ich irgendwann zu einem Facharzt nach Hamburg bin; und der stellte fest, dass ich eine Knochenfehlstellung habe. Seitdem war es das mit dem Fußballspielen“, blickt Rolfes etwas wehmütig zurück. Er packt jetzt richtig an „Jetzt kann ich mich auf mein duales Mechatronik-Studium in Buxtehude konzentrieren“, sagt Philipp. Er bleibt trotz seiner Verletzungen eng mit dem VfL Güldenstern Stade verbunden, absolvierte hier auch schon ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), kümmert sich viel um die Nachwuchskicker. Man kann ihn als „Mädchen für alles“ bezeichnen. Betreuer und Teil des Torwarttrainerteams der ersten Mannschaft, dazu Training mit den U15-C-Junioren. „Wenn ich gefragt werde, kann ich nicht Nein sagen.“ Genau aus diesem Grund kamen immer mehr Aufgaben hinzu. Er führt alle möglichen Statistiken, sei es über das Training oder die Spiele. Ihm entgeht nichts.

Der 24-jährige, ehemalige VfL-Güldenstern-Torwart, hier noch vor dem alten VfL-Logo, leistet viel für seinen Verein. – Foto: Michael Brunsch