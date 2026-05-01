Rollentausch in Schönau: Ueckert wechselt auf den Sportchef-Posten Der 47-Jährige gibt das Traineramt aus familiären Gründen ab, bleibt dem TSV aber treu. von red / PM · Heute, 08:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Nach zwei Jahren an der Seitenlinie ist im Sommer Schluss für Gerrit Ueckert. Der Coach des TSV Schönau zieht die Konsequenz aus der sportlichen Entwicklung seiner Töchter und räumt den Trainerstuhl – verlässt den Verein aber keineswegs ganz. Während die Mannschaft derzeit auf einem soliden siebten Tabellenplatz rangiert, klärt der Klub bereits jetzt die interne Nachfolge in der sportlichen Leitung.

Wenn die Familie ruft, rückt der Fußball an der Seitenlinie in den Hintergrund. Gerrit Ueckert, der den TSV zur Saison 2024/25 übernahm und das Team nach einem achten Platz im Vorjahr aktuell auf Rang sieben stabilisiert hat, wird sein Amt zum Saisonende niederlegen. Der Grund ist so nachvollziehbar wie erfreulich für den „Papa“ Ueckert: Zwei seiner drei Töchter wechseln im Sommer in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln. Der zeitliche Aufwand lässt sich mit der intensiven Arbeit als Cheftrainer in der Kreisliga A schlicht nicht mehr vereinbaren. „Nach zwei Jahren voller Einsatz, Emotionen und Herzblut an der Seitenlinie unserer 1. Mannschaft wird Gerrit Ueckert zum Saisonende sein Traineramt beim TSV niederlegen. Als Vater von drei Fußball spielenden Töchtern, wovon zwei im Sommer in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln wechseln, kann er den enormen zeitlichen Aufwand als Cheftrainer künftig leider nicht mehr leisten", heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung dazu.