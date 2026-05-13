Rollentausch in Beuel: Die Vierte steigt auf und überholt die Dritte

Ließen die Sektkorken knallen: Die "Vierte" des SV Beuel 06. – Foto: Christiane Döge

Der SV Beuel 06 IV hat am Wochenende die Korken knallen lassen. Mit einem torreichen Heimsieg gegen den TuS Pützchen II sicherte sich die Mannschaft vorzeitig den Titel in der Kreisliga D2 Bonn. Während die Vierte den Sprung nach oben feiert, kommt es im Verein zu einer Verschiebung der internen Hierarchie.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nach 16 Siegen, drei Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen ist der SV Beuel 06 IV nicht mehr vom Thron zu stoßen. Mit zehn Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Oberkassel tütete die Truppe von Trainer Levi Kartal die Meisterschaft am Wochenende durch ein wildes 6:4 gegen Pützchen II endgültig ein. 99 erzielte Treffer bedeuten den zweitbesten Wert der Liga, während die Defensive mit 42 Gegentoren den Bestwert der Staffel markiert.

Trainer Levi Kartal blickt stolz auf die vergangenen Monate zurück. Dass der Durchmarsch in dieser Form gelingen würde, hatte er zu Saisonbeginn nicht auf dem Zettel. „Wir wussten, dass wir ein sehr gutes und fähiges Team beisammen haben, aber mit nur zwei Niederlagen und mit der starken Offensive haben wir natürlich nicht gerechnet. Das Ganze ist durch Konstanz und durch einen super Zusammenhalt im Team zusammengewachsen“, bilanziert der Coach.

Kurios: Da die dritte Mannschaft des Vereins zeitgleich aus der Kreisliga C absteigt, kommt es im Sommer zum direkten Platztausch. Die bisherige Vierte wird in der kommenden Spielzeit als offizielle „Dritte“ in der Kreisliga C an den Start gehen und übernimmt damit den höherklassigen Slot innerhalb des Klubs.

Neben der sportlichen Qualität sieht Kartal vor allem den Charakter der Truppe als entscheidenden Faktor für den Erfolg: „Natürlich liegt es an den beiden überragenden Trainern. Spaß beiseite: Die Mannschaft hat einfach einen grandiosen Zusammenhalt und einen top Charakter. Das zeigte sich auch gerade an den zahlreichen Aktivitäten neben dem Platz. Es ist wirklich wie eine große Familie bei unserer Truppe. Jeder steht für den anderen ein und keiner ist sich zu schade, für seinen Mitspieler auch mal einen extra Meter zu machen. Auch in schwierigeren Phasen wurde nie aufgesteckt und bis zum Schluss für den gemeinsamen Erfolg gekämpft.“

Feierlichkeiten in Beuel und Ausblick auf die Kreisliga C

Nach dem Schlusspfiff am Wochenende kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die Mannschaft feierte den Aufstieg in mehreren Etappen. „Direkt nach dem Schlusspfiff natürlich gemeinsam mit unseren Fans, die uns die ganze Saison super unterstützt haben. Anschließend sind wir dann geschlossen in Beuel essen gegangen. Zum krönenden Abschluss gingen die Feierlichkeiten dann bei unserem Sponsor, der Gaststätte Adler, weiter. Der harte Kern zog dann noch weiter ins Bistro El Horizonte“, berichtet Kartal über den Party-Marathon.

Für die kommende Saison in der Kreisliga C backt der Aufsteiger zunächst kleinere Brötchen. Die Zielsetzung ist trotz der aktuellen Dominanz bodenständig. „Die ‚Vierte‘ wird ab der kommenden Saison zur ‚Dritten‘. Heißt, wir als neue dritte Mannschaft des SV Beuel 06 wollen auch in der kommenden Saison in der KLC möglichst konstant spielen. In erster Linie geht es in der kommenden Saison darum, den Klassenerhalt zu schaffen. Alles, was darüber hinauskommt, nehmen wir aber natürlich gerne mit“, so Kartal abschließend.