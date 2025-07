Rollentausch beim SV Hinterzarten

Einen neuen Weg gehen, aber dennoch an Bewährtem festhalten – so könnte man die personellen Veränderungen beim SV Hinterzarten skizzieren. Gerne würde der Bezirksligist auch wieder an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen, als mit Rang sieben die beste Platzierung seit vielen Jahren erreicht werden konnte. 48 Punkte sammelte das junge Team unter Trainer Kay Ruf ein. Eine Bilanz, die eigentlich nach einem Weiter-so schreit. Doch Ruf kündigte bereits im März sein Aus auf der Trainerbank an. Was allerdings nicht mit einem Abschied gleichzusetzen ist. Den 35-Jährigen zieht es wieder auf den Platz. Schon in den vergangenen Runden schlüpfte er immer mal wieder in die Rolle des Spielers, doch eben nur sporadisch. Als Mann mit Verbandsliga-Vergangenheit dürfte er eine echte Verstärkung sein. Eine Verstärkung, auf die sich seine Nachfolger Lars Mundinger und Mike Ketterer freuen. Die beiden Urgesteine des HSV haben von Ruf das Zepter als gleichberechtigte Taktgeber übernommen. Während Mundinger noch als Aktiver bis zum Ende der jüngsten Spielzeit mithalf, ganz weich im sicheren Mittelfeld zu landen, beendete Ketterer aufgrund von Knieproblemen seine Fußballer-Karriere bereits ein Jahr zuvor. Um sogleich als Co-Trainer von Ruf weiterhin ganz nah am Ball zu bleiben.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.