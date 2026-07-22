Rolle rückwärts: SSVg Velbert hält Max Wiese nun doch Max Wiese bleibt der SSVg Velbert erhalten. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga setzt der Oberligist weiter auf den 21-jährigen Außenverteidiger, dessen Abgang zunächst schon öffentlich verkündet wurde. von Markus Becker · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser

Max Wiese bleibt der SSVg Velbert erhalten. – Foto: SSVg Velbert

Mit Max Wiese kann die SSVg Velbert eine weitere Personalie für die kommende Oberliga-Saison klären. Der 21-Jährige bleibt dem Team von Bogdan Komorowski erhalten, obwohl er nach dem Ende der vergangenen Spielzeit zunächst verabschiedet worden war.

Nach Saisonende bereits verabschiedet Wiese war erst im vergangenen Winter von Fortuna Köln an die IMS Arena gewechselt. Dort kam er zuvor sowohl in der zweiten Mannschaft in der Mittelrheinliga als auch im Regionalliga-Kader zum Einsatz. In Velbert überzeugte der Außenverteidiger mit Tempo, Dynamik und seiner Vielseitigkeit. Allerdings verpasste er die Schlussphase der Saison verletzungsbedingt. Inzwischen ist Wiese wieder vollständig fit und kann die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ohne Einschränkungen absolvieren.

Obwohl die Zusammenarbeit zunächst beendet schien, fanden Verein und Spieler in den vergangenen Wochen doch noch eine gemeinsame Lösung. Für den nach dem Regionalliga-Abstieg neu formierten Oberliga-Kader ist der Verbleib des 21-Jährigen ein weiteres wichtiges Puzzlestück. Bekannter Trainer aus Kölner Zeiten Bereits bei seiner Verpflichtung im Winter spielte auch die Verbindung zu Trainer Bogdan Komorowski eine Rolle. Beide hatten zuvor bereits bei der Reserve von Fortuna Köln zusammengearbeitet. Wiese, der sowohl als Rechtsverteidiger als auch auf dem rechten Flügel eingesetzt werden kann, galt schon damals als entwicklungsfähiger Spieler mit viel Tempo und Flexibilität.