Rolle rückwärts: SGU-Trainer Lauer hört im Sommer auf Trainer des Kreisoberligisten SG Unter-Abtsteinach hatte schon bis 2027 verlängert, jetzt hört er auf +++ Nachfolger steht fest von Reiner Bohlander · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser

Trainer Marcus Lauer verlässt im Sommer die SG Unter-Abtsteinach. Er ist, mit einer einjährigen Unterbrechung, seit 2015 als Spieler und Trainer bei der SGU. Foto: Dagmar Jährling

Unter-Abtsteinach . Das kommt überraschend. Marcus Lauer, Trainer des Kreisoberligisten SG Unter-Abtsteinach, hat seinen Rücktritt nach dem Ende der Saison angekündigt. Dabei hatte der 40-Jährige im Dezember noch einmal seinen Vertrag verlängert. Gründe für seine Entscheidung? In erster Linie berufliche.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Ich habe bei meinem Arbeitgeber eine neue Chance bekommen, die muss ich annehmen. Leider ändern sich die Arbeitszeiten, da ich auch viele Kunden aus anderen Zeitzonen betreue. Das geht dann nicht mehr mit dem Trainerjob zusammen. Natürlich tut es mir Leid, dass ich kurzfristig damit an den Verein herantreten musste. Aber es geht nicht anders“, sagt Lauer, der aber klar macht: „Ich will mich mit dem besten Ergebnis, das möglich ist, verabschieden.“

Aufstieg als passender Abgang? Heißt: Ein Aufstieg in die Gruppenliga wäre der passende Abgang für Lauer, der mit einer zwischenzeitlichen Unterbrechung acht Jahre bei der SG als Trainer arbeitete. Tobias Laudenklos, der Sportliche Leiter der Unter-Abtsteinacher, kann die Entscheidung nachvollziehen. Einen Nachfolger hat die SGU schon gefunden: Der 35-jährige Steffen Gils, der derzeit noch den FC Alsbach in der Gruppenliga trainiert, hat zugesagt. Laudenklos spricht von einem „absoluten Wunschkandidat“. Der Sportliche Leiter kennt den zukünftigen Coach noch aus der gemeinsamen Jugendzeit beim SV Waldhof Mannheim. Zuletzt gewann die SGU ein Vorbereitungsspiel beim FC Alsbach – und damit gegen den zukünftigen Coach Gils – mit 2:1.