Rolle rückwärts in Willingen

Der SC Willingen hat turbulente Tage hinter sich. Wie die HNA berichtet, trennte sich der Verbandsligist nach der 0:2-Niederlage in Flieden zunächst von seinem kompletten Trainerteam um Sebastian Kesper sowie die Spielertrainer Matthias Bott und Jan-Henrik Vogel. Nur zwei Tage später folgte die überraschende Kehrtwende: Das Trio wurde wieder ins Amt gehoben.

Ausschlaggebend war der geschlossene Rückhalt der Mannschaft, die sich intern beriet und ihre Unterstützung deutlich machte. Ein Nichtantreten gegen Spitzenreiter Bad Soden stand laut Berichten sogar im Raum. Die Vereinsführung sah sich daraufhin gezwungen, die ursprüngliche Entscheidung zurückzunehmen.

Die Episode hat jedoch Spuren hinterlassen. So wird innerhalb des Vorstands über Rücktritte diskutiert, während die sportliche Leitung bemüht ist, wieder Ruhe in den Verein zu bringen. Spieler und Trainer wollen den Fokus nun vollständig auf die kommenden Aufgaben in der Verbandsliga richten.