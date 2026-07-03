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Rolle rückwärts: Ex-Wormatia-Kapitän kehrt nach Worms zurück
Den ehemaligen Abwehrchef, Altin Vrella, zieht es zurück zum Oberligisten aus Worms +++ Das hat mehrere Gründe
von Stefan Mannshausen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Zurück an alter Wirkungsstätte: Wormatias ehemaliger Kapitän Altin Vrella schlüpft ab sofort wieder in das Trikot mit dem Drachen auf der Brust. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press
Worms. Der Winterabgang von Wormatia-Kapitän Altin Vrella zum SV Hummetroth hatte seinerseits mächtig Wellen geschlagen. Ein halbes Jahr später geht der Abwehrspieler den umgekehrten Weg: zurück in die Nibelungenstadt.