 2026-07-01T07:36:38.002Z

Transfers

Rolle rückwärts: Ex-Wormatia-Kapitän kehrt nach Worms zurück

Den ehemaligen Abwehrchef, Altin Vrella, zieht es zurück zum Oberligisten aus Worms +++ Das hat mehrere Gründe

von Stefan Mannshausen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Zurück an alter Wirkungsstätte: Wormatias ehemaliger Kapitän Altin Vrella schlüpft ab sofort wieder in das Trikot mit dem Drachen auf der Brust. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press
Zurück an alter Wirkungsstätte: Wormatias ehemaliger Kapitän Altin Vrella schlüpft ab sofort wieder in das Trikot mit dem Drachen auf der Brust. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Verlinkte Inhalte

Oberliga Rhein-Pf-Saa
Worma. Worms
Altin Vrella
Altin Vrella
Worms. Der Winterabgang von Wormatia-Kapitän Altin Vrella zum SV Hummetroth hatte seinerseits mächtig Wellen geschlagen. Ein halbes Jahr später geht der Abwehrspieler den umgekehrten Weg: zurück in die Nibelungenstadt.