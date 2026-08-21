Rolle rückwärts: Etzella – Käerjeng doch in Ettelbrück

Etzella kann Käerjeng nun doch zuhause empfangen – Foto: @saison_tagebuch

So etwas gibt es wohl in kaum einer anderen 1.Liga: am Mittwoch teilte die FLF noch mit, dass das Spiel zwischen Ettelbrück und Käerjeng wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Diekirch ausgetragen werden würde, FuPa berichtete am Donnerstagvormittag darüber.

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr FC Etzella Ettelbrück Etzella UN Käerjeng 97 Käerjeng 16:00 PUSH

Keine 48 Stunden nach der offiziellen Verlegung nach Diekirch heißt es Rolle rückwärts oder „Kommando zurück“, wie Gast UN Käerjeng 97 in einem Social-Media-Post schreibt: nach einer Untersuchung der Spielfeldkommission der FLF am Donnerstag wurde das Ettelbrücker Stadion am Deich doch freigegeben, so dass der FC Etzella sein Heimspiel in der Nationaldivision am Sonntag in seinem wirklichen Zuhause austragen kann.