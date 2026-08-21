 2026-08-17T04:56:09.060Z

Vereinsnachrichten

Rolle rückwärts: Etzella – Käerjeng doch in Ettelbrück

Nach Platzbegutachtung am Donnerstag wurde das „Stade am Deich“ freigegeben

von Paul Krier · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser
Etzella kann Käerjeng nun doch zuhause empfangen
Etzella kann Käerjeng nun doch zuhause empfangen – Foto: @saison_tagebuch

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So etwas gibt es wohl in kaum einer anderen 1.Liga: am Mittwoch teilte die FLF noch mit, dass das Spiel zwischen Ettelbrück und Käerjeng wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Diekirch ausgetragen werden würde, FuPa berichtete am Donnerstagvormittag darüber.

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
16:00

Keine 48 Stunden nach der offiziellen Verlegung nach Diekirch heißt es Rolle rückwärts oder „Kommando zurück“, wie Gast UN Käerjeng 97 in einem Social-Media-Post schreibt: nach einer Untersuchung der Spielfeldkommission der FLF am Donnerstag wurde das Ettelbrücker Stadion am Deich doch freigegeben, so dass der FC Etzella sein Heimspiel in der Nationaldivision am Sonntag in seinem wirklichen Zuhause austragen kann.