Rolle rückwärts: Doch kein Umzug im Landespokal-Halbfinale

Nun also doch! Das Halbfinale im dachbleche24-Landespokal zwischen dem VfL Halle 96 und dem Halleschen FC soll am 22. März im Stadion am Zoo ausgetragen werden. Dies gab der Oberligist am Dienstag bekannt. "Nach 12 Jahren kommt es endlich wieder zu einem Stadtderby im Stadion am Zoo", schreibt der VfL auf seiner Homepage.