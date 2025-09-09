Rolle rückwärts beim BAK 07 – Beltagy soll’s wieder richten

Der neue alte Trainer Hassan Beltagy – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Oberligist Berliner AK 07 (vier Punkte nach vier Spielen) trennt sich überraschend früh von seinem Trainerteam (FuPa Berlin berichtet). Und setzt wieder auf ein bekanntes Duo. Die Entscheidung wirft Fragen nach der Konsequenz und Machbarkeit des neuen Jugendweges auf. Der mit Sternitzke eingeleitet werden sollte. Kann Beltagy (stabilisierte den BAK in der vergangenen Saison) diesen nun retten?

Am Freitag teilt der Berliner Oberligist BAK 07 in den sozialen Medien mit, dass sich der Verein und das Trainerduo Philipp Sternitzke und Tiziano Damjakob mit sofortiger Wirkung trennen. Offiziell fällt die Entscheidung „in bestem gegenseitigen Einvernehmen aus privaten und familiären Gründen“. Beide Seiten bedanken sich gegenseitig für die Zusammenarbeit und wünschten einander alles Gute für die Zukunft. Nur einen Tag später folgt eine Überraschung: Der BAK stellt mit Hassan Beltagy (39, A-Lizenz) und Rupesh Popat (36, B-Lizenz) ein neues Trainerteam vor – oder vielmehr ein altbekanntes. Beide arbeiten bereits in der vergangenen Saison beim Klub, sowohl im Herrenbereich als auch in der U19.

Mit ihrer Rückkehr will der Verein erklärtermaßen die Nachwuchsförderung im Herrenbereich stärken und das Local-Player-Konzept konsequenter umsetzen. Beltagy bringt unter anderem Erfahrungen von der Paris Saint-Germain Akademie, Tennis Borussia Berlin und dem FC Carl Zeiss Jena mit. Popat war zuvor bei Vereinen wie dem FC Fulham, Stoke City, Werder Bremen und Millwall tätig.

So sehr die Vita der beiden Trainer beeindruckt – der schnelle Kurswechsel des Vereins wirft Fragen auf. Denn eigentlich war Philipp Sternitzke (coachte unter anderem Jugendteams von Energie Cottbus und Babelsberg 03) gerade dafür geholt worden, möglichst viele Jugendspieler in die erste Mannschaft zu integrieren. Nach den ersten Pflichtspielen deutete sich jedoch an, dass die Umsetzung dieses Plans nicht so einfach ist, wie erhofft.

