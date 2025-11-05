Rolfes: „Wir haben keinen Plan B. Wir setzen voll auf Monheim“

Rolfes: "Wenn du heute ein ambitionierter Verein sein willst, brauchst du zwingend moderne und professionelle Rahmenbedingungen. Mit dem Campus-Projekt wollen wir einen Wettbewerbsnachteil ausgleichen, den wir aktuell haben. Unsere Trainings-Infrastruktur ist nicht nur weit entfernt von Champions-League-Ansprüchen, wir liegen aktuell und nachweislich selbst im Bundesliga-Vergleich im unteren Durchschnitt. Es ist für uns essenziell wichtig, den nächsten Schritt zu gehen. Wir alle in der Region haben gemeinsam die Deutsche Meisterschaft gefeiert. Das hat nicht nur eine große Strahlkraft, sondern auch wirtschaftliche Effekte in der Region mit sich gebracht. Aber eines ist klar für mich: Ohne den Campus werden wir in zehn Jahren nicht mehr um die Deutsche Meisterschaft spielen können. Das muss allen bewusst sein. Es geht nicht um ein ‚Nice-to-have‘, sondern um ein ‚Must-have‘."