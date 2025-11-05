Rolfes: „Wir haben keinen Plan B. Wir setzen voll auf Monheim“

Herr Rolfes, im Monheimer Stadtrat zeichnet sich eine klare Mehrheit gegen die aktuelle Planung des Bayer-Campus ab. Wie bewerten Sie diese politische Entscheidung?
Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei Bayer 04 Leverkusen, spricht im Interview über den Streit um das geplante Leistungszentrum in Monheim, die Bedeutung für den Nachwuchs und warum der Verein das Projekt für unverzichtbar hält.
Herr Rolfes, im Monheimer Stadtrat zeichnet sich eine klare Mehrheit gegen die aktuelle Planung des Bayer-Campus ab. Wie bewerten Sie diese politische Entscheidung?