Rolf Mauritz: Der Don Quijote des Kinderfußballs Die Forderung von Rolf Mauritz klingt ganz einfach: Mädchen und Jungen sollen frühzeitig die Grundlagen lernen, damit sie dauerhaft Spaß am Kicken haben. Doch der Issumer kämpft mit seinen Vorschlägen gegen Windmühlen.

Rolf Mauritz ist keineswegs schadenfroh. Dafür ist sein Naturell viel zu freundlich. Doch für den Issumer Fußball-Trainer hat das frühe Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar durchaus seine gute Seiten. „Immer dann, wenn der Erfolg ausbleibt, macht man sich in Deutschland Gedanken, was man in der Jugendarbeit besser machen könnte. Doch leider passiert im entscheidenden Bereich nach wie vor viel zu wenig. Der DFB vernachlässigt weiterhin die gezielte Förderung der Kinder“, sagt der 72-Jährige.

Das hat seiner Überzeugung nach weitreichende Folgen. „Wer sich heutzutage ein Nachwuchsspiel im B- oder C-Junioren-Bereich anschaut, wird schnell die Mängel im Umgang mit dem Ball erkennen. Das gilt auch für die höheren Jugendligen. Und deshalb darf sich niemand wundern, wenn viele Jugendliche in diesen Altersklassen aufhören. Die Hauptgründe sind nicht verändertes Freizeitverhalten oder schulische Belastung. Sie haben vielfach einfach keine Freude mehr am Fußball, weil dieser ihnen im Kindesalter nicht richtig beigebracht worden ist“, sagt der Issumer, der in seiner Privat-Fußballschule wöchentlich rund 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren individuell fördert.

„Der grundlegende Fehler im deutschen Fußball wird im jüngsten Nachwuchsbereich gemacht. Die Arbeit mit Kindern überlassen die Vereine oftmals Eltern und Ehrenamtlern, vor denen ich den Hut ziehe. Aber um die Ausbildung der Kleinen sollten sich qualifizierte Trainer kümmern. Und das passiert in der Regel nicht“, so Mauritz.

Seit mittlerweile fast acht Jahren widmet sich der A-Lizenz-Trainer seiner großen Leidenschaft. 2015 beendete Mauritz, der unter anderen Stahlhallen in den neuen Bundesländern hochgezogen hatte, seine erfolgreiche Unternehmer-Laufbahn. Und stürzte sich in seinem Heimatort gleich in sein ganz persönliches Start-up-Abenteuer. Bei einem Hockeyverein im Westerwald besorgte sich der Issumer ein ausrangiertes Kunstrasen-Spielfeld und baute im Gewerbegebiet am Nordring seine eigener Fußballschule auf. Dort kann er in aller Ruhe seine Ideen verwirklichen. Sein Leitsatz: „Der Ball muss der beste Freund der Kinder sein.“

Rolf Mauritz lässt sich nicht entmutigen, obwohl er bei der DFB-Zentrale in Frankfurt und bei den jeweiligen Landesverbänden mit seinen Vorschlägen nicht unbedingt offene Türen einrennt. Der 72-Jährige bleibt in Sachen seiner Herzensangelegenheit unermüdlich am Ball. „Ich werde auch in Zukunft den Finger auf die Wunde legen. Es ist doch beispielsweise ein Unding, dass sich der DFB Online-Seminare für Kindertrainer bezahlen lässt. Zum einen funktioniert eine vernünftige Ausbildung nur in Präsenz und damit im realen Leben. Und zum anderen sollte es doch selbstverständlich sein, dass der Dachverband Geld in die Hand nimmt, damit an der Basis die Kinder bestmöglich betreut werden“, so Mauritz.

Er selbst lässt nicht locker. Im vergangenen Jahr besuchte der Issumer den Internationalen Trainer-Kongress in Freiburg, wo er unter anderen Bundesliga-Coach Christian Streich sein Buch überreichte. Wenig später hospitierte Mauritz im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München und fachsimpelte mit den Jugendtrainern des Rekordmeisters.

Seine Hausaufgaben macht der Kinderfußball-Fachmann am heimischen Niederrhein. „Ich besuche interessierte Vereine in den Fußball-Kreisen Kleve/Geldern und Kempen/Krefeld und biete vor Ort Muster-Trainingseinheiten mit Kindern an“, so Mauritz, der fest davon überzeugt ist, dass sich seine Erkenntnis irgendwann durchsetzt: Die Weltmeister von morgen müssen so früh wie möglich vernünftig ausgebildet werden.