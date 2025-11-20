Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Er bleibt zuversichtlich trotz prekärer Lage: FCN-Vorsitzender Rolf Eckert – Foto: Wolfgang Scheu
Rolf Eckert: "Vielleicht kann Kompany ja auf Musiala verzichten?"
Neustadts Vereinschef Rolf Eckert hat eine Idee: "Vielleicht kann der Kompany ja auf den Musiala verzichten?"
Der FC Neustadt steht auf dem letzten Platz in der Fußball-Landesliga. Vereinschef Rolf Eckert setzt auf Ruhe und nennt im Interview Gründe für die sportlichen Nöte.
Sie kennen sich aus beim FC Neustadt mit dieser Situation. In schöner Regelmäßigkeit steckt der Verein im Abstiegstreibsand, und ebenso regelmäßig gelingt es ihm, sich daraus zu befreien. Hektische Bewegungen oder Aktionen verbieten sich dabei, sonst ist der Untergang vorprogrammiert. Das wissen die Verantwortlichen und setzen dabei auf die Kraft der Gefasstheit. An vorderster Stelle Rolf Eckert. Natürlich ist gerade auch der Vorsitzende alles andere als glücklich über die gefährliche Lage, doch er ordnet sie in einen großen Rahmen ein. Zum Interview im BZ-Plus-Artikel.