Rolf Eckert: "Vielleicht kann Kompany ja auf Musiala verzichten?"

Sie kennen sich aus beim FC Neustadt mit dieser Situation. In schöner Regelmäßigkeit steckt der Verein im Abstiegstreibsand, und ebenso regelmäßig gelingt es ihm, sich daraus zu befreien. Hektische Bewegungen oder Aktionen verbieten sich dabei, sonst ist der Untergang vorprogrammiert. Das wissen die Verantwortlichen und setzen dabei auf die Kraft der Gefasstheit. An vorderster Stelle Rolf Eckert. Natürlich ist gerade auch der Vorsitzende alles andere als glücklich über die gefährliche Lage, doch er ordnet sie in einen großen Rahmen ein. Zum Interview im BZ-Plus-Artikel.