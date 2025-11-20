 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Er bleibt zuversichtlich trotz prekärer Lage: FCN-Vorsitzender Rolf Eckert
Er bleibt zuversichtlich trotz prekärer Lage: FCN-Vorsitzender Rolf Eckert – Foto: Wolfgang Scheu

Rolf Eckert: "Vielleicht kann Kompany ja auf Musiala verzichten?"

Neustadts Vereinschef Rolf Eckert hat eine Idee: "Vielleicht kann der Kompany ja auf den Musiala verzichten?"

Der FC Neustadt steht auf dem letzten Platz in der Fußball-Landesliga. Vereinschef Rolf Eckert setzt auf Ruhe und nennt im Interview Gründe für die sportlichen Nöte.

Sie kennen sich aus beim FC Neustadt mit dieser Situation. In schöner Regelmäßigkeit steckt der Verein im Abstiegstreibsand, und ebenso regelmäßig gelingt es ihm, sich daraus zu befreien. Hektische Bewegungen oder Aktionen verbieten sich dabei, sonst ist der Untergang vorprogrammiert. Das wissen die Verantwortlichen und setzen dabei auf die Kraft der Gefasstheit. An vorderster Stelle Rolf Eckert. Natürlich ist gerade auch der Vorsitzende alles andere als glücklich über die gefährliche Lage, doch er ordnet sie in einen großen Rahmen ein. Zum Interview im BZ-Plus-Artikel.

Stefan Kech (BZ)Autor