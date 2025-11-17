Roland Winkler muss Königstein zum Saisonende verlassen

Umso überraschender eine Pressemitteilung, in der der Verein – zwei Spiele vor der Winterpause – bekanntgibt, nach Saisonende die Zusammenarbeit mit dem langjährigen, erfolgreich arbeitenden Trainer Roland Winkler beenden zu wollen. Sportlicher Leiter Marco Ringer erklärt darin, welche Gedanken bei der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt haben: „Die Verantwortlichen des TSV Königstein haben sich dazu entschieden, ab Sommer 2026 mit einem neuen Trainer in die Saison zu gehen. Diese Entscheidung fiel angesichts der guten Leistungen in der Kreisliga nicht leicht, zudem Roland Winkler die Mannschaft und damit den Verein nach der schon erfolgreichen Ringler-Zeit in der Kreisliga stetig weiterentwickelt und zu einer festen Größe im vorderen Tabellendrittel etabliert hat. Weitere für uns wichtige Ziele – wie die eigenen Jugendspieler zu integrieren – wurden ebenso immer wieder aufs Neue erreicht, was man aktuell – bei einem Altersdurchschnitt von unter 22 Jahren – an der Tabelle sieht. Von den zahlreichen, neben dem täglichen Fußballgeschäft von Winkler organisierten Mannschafts-Events ganz zu schweigen.



Jetzt kann man sich fragen, warum verlängert man dann nicht? Wir sind der Meinung, dass man nach immerhin sieben erfolgreichen Jahren der Mannschaft eine neue Ansprache und neue Impulse geben kann. Die Zusammenarbeit zu beenden, wenn die Mannschaft intakt ist und die Beziehung passt, hat auch für beide Seiten Vorteile. Den richtigen Zeitpunkt findet man wahrscheinlich selten, den Zeitpunkt zu verpassen, kann aber bitter enden, wenn dann einer aus sportlichen oder anderen Gründen diese Entscheidung treffen muss. Wir möchten diese erfolgreiche Zeit mit Roland Winkler nochmal mit dem bestmöglichen Ergebnis abschließen und so in guter Erinnerung behalten. Den Zeitpunkt der Entscheidung kann man natürlich diskutieren, was wir intern auch machen werden“, so der Fußballabteilungsleiter.



Roland Winkler selbst war von der Entscheidung – vor allem zum jetzigen Zeitpunkt – überrascht. Dass der vom Königsteiner „Dauerbrenner“ so bezeichnete „Tag X“ nach so langer Zeit in Königstein irgendwann kommen würde, war ihm klar. Doch störten ihn die Umstände, wie und wann ihm mitgeteilt wurde, dass er seine Zelte zum Saisonende abbauen soll. „Letzten Mittwoch wurde ich seitens des TSV Königstein unterrichtet, dass der Verein für die Saison 2026/27 einen neuen Trainer will, da er neue Wege gehen will. Der Mannschaft wurde dann es am vergangen Freitag im Beisein von mir mitgeteilt. Letztendlich ist es legitim, dass ein Verein einen auslaufenden Vertrag verlängern möchte, jedoch kann ich – was meine Person nun betrifft – nur sagen, dass die Art und Weise sowie der Zeitpunkt – schließlich haben wir noch zwei wichtige Spiele vor der Winterpause – einmal schon sehr überraschend und dann auch sehr enttäuschend für mich waren. Da spielt es auch keine Rolle, ob ein Trainer ein, zwei oder, wie ich, sieben Jahre an der Außenlinie steht. Alle wollten Weiterentwicklung und Erfolg sehen, um sich dann doch von einem erfolgreichen Weg mit dieser jungen Mannschaft abzuwenden. Dass ich enttäuscht bin, ist klar, aber selbstverständlich werde ich die verbleibende Spielzeit alles geben, um am Ende eine erfolgreiche Saison mit den Jungs abzuschließen“, so Roland Winkler in einer Stellungnahme für FuPa.