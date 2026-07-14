Roland Virkus zurück bei Borussia – mit besonderer Aufgabe

Mihai Enache ist einer der Trainer, die Borussia Mönchengladbach entwickelt hat. – Foto: Markus Verwimp

Vor 284 Tagen haben sich Borussia Mönchengladbach und Roland Virkus getrennt. Drei Tage nach dem 4:6 gegen Eintracht Frankfurt zog sich der 59-Jährige von seinem Posten als Geschäftsführer Sport zurück und war freigestellt. Am Samstag teilte der Klub offiziell mit, dass Virkus eine neue Funktion übernimmt: Er sucht jetzt Trainer-Talente für Gladbach.

„Bei der Gestaltung seines neuen Vertrags war es uns wichtig, den Verdiensten von Roland Virkus und seiner langjährigen Zugehörigkeit zum Verein Rechnung zu tragen. Wir haben uns in den gemeinsamen Gesprächen auf einen Vertrag verständigt, der für beide Seiten eine sehr gute Grundlage für unsere künftige Zusammenarbeit bildet“, sagte Aufsichtsratschef Michael Hollmann.

Schon als Virkus’ Vertrag Ende Januar 2025 verlängert wurde, vereinbarten er und der Klub eine Zusammenarbeit über die Zeit des Manager-Jobs hinaus.

Somit war klar, dass es eine Trennung auf Zeit sein würde, sofern sich beide Seiten nicht auf eine Auslösung der Vereinbarung verständigen würden. Das passierte nicht, es gab immer wieder Gespräche, um eine passende Stelle für den früheren Manager zu finden.

Damit wurde der langen Verbundenheit von Virkus zu Borussia Rechnung getragen. 1990 kam er als Nachwuchstrainer zum Klub, ab 2008 war er Nachwuchschef und ab 2022 Sportdirektor und Geschäftsführer Sport in Personalunion.

Rouven Schröder, der zuvor als möglicher Kollege von Virkus im Gespräch war, hat den Job nun inne, indes als „Head of Sports“ und nicht als Geschäftsführer Sport. Den Vorgänger wieder einzustellen, ist eine durchaus pikante Situation oder kann es zumindest sein.

Die Borussen haben indes Erfahrung damit. Schließlich ist Steffen Korell, der zuvor Scouting-Direktor war, weiterhin als Berater bei Borussia tätig. Direktor Scouting & Recruitment ist André Hechelmann. Zu dessen Team gehört nun Virkus.

Gladbach und Virkus: „Erfahrungsschatz nutzen“

„Roland hat in vielen Jahren bei Borussia seine fachliche Kompetenz bewiesen – ob als Junioren-Trainer oder in seiner Funktion als Nachwuchsdirektor bei der Auswahl von Trainertalenten. Diesen Erfahrungsschatz wollen wir auch künftig bestmöglich für Borussia nutzen“, wird Hechelmann zitiert.

„Ich freue mich darauf, künftig mit ihm zusammenzuarbeiten und seine Expertise in unserem Team zu haben, um auch die Strukturen beim Scouting von jungen, begabten Trainern weiter zu professionalisieren“, so Hechelmann.

Eines der Trainertalente, das sich unter Virkus entwickelt hat, ist Gladbachs Cheftrainer Eugen Polanski. „Er ist ein großes Trainer-Talent“, sagte Virkus schon Ende 2021 unserer Redaktion. Nun soll er vor allem Trainer für den Nachwuchs-Bereich suchen.

Auch Oliver Kirch, der nun Cheftrainer bei Arminia Bielefeld ist, wurde in Gladbach aufgebaut. „Olli hat in den vergangenen Jahren sowohl im U19- als auch im U23-Bereich hervorragende Arbeit geleistet“, sagte Gladbacher Nachwuchs-Chef Mirko Sandmöller, als Kirch nach Bielefeld wechselte, über dessen Entwicklung. Sein Nachfolger in der U23, Mihai Enache, wurde ebenfalls Schritt für Schritt entwickelt und jetzt mit der Leitung des Regionalliga-Teams betraut.

Borussias Rekordspieler und Ehrenspielführer Berti Vogts misst der Trainer-Ausbildung eine immense Bedeutung bei, darauf weist der frühere Bundestrainer immer wieder hin, wenn es um den DFB geht.

Gerade auch für einen Klub wie Borussia ist es wichtig, hochwertige Trainer zu haben, weil die Talentförderung ein wesentlicher Baustein für den Klub ist. Darum ist eine Professionalisierung an der Stelle wichtig und kann profitabel sein.

Gladbach: Virkus soll künftige Entscheidungen vorbereiten

„Bei Borussia arbeiten von der U9 angefangen über 30 Trainer und Co-Trainer. Die Sichtung und die Ausbildung von talentierten Übungsleitern ist im Scouting dementsprechend längst eine umfangreiche Aufgabe geworden. Roland Virkus wird durch Scouting von Trainer-Talenten und die Erstellung von Profilen künftige Entscheidungen vorbereiten“, heißt es in der Mitteilung auf der Vereins-Homepage.

Der Zeitpunkt, an dem Virkus seine Arbeit aufnimmt: „ab sofort“. Die Laufzeit der neuen Vereinbarung ist nicht erwähnt. Dass Virkus Lust hat, wieder „am Platz zu sein“, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. „Ich will meinen Teil dazu beizutragen, dass sich unser Verein wieder in die richtige Richtung entwickelt“, sagte Virkus 2025 nach der Verlängerung seines Manager-Vertrages. Das wird auch jetzt sein Ansinnen sein.