Roland Millich setzt sich oben fest Beim 2:1 gegen Aufsteiger SC Wegberg sammelt Roland Millich den vierten Sieg in Serie. Dabei hatte Millich arge Personalprobleme – der Trainer stand als Ersatztorwart parat.

Der SV Roland Millich zeigt weiterhin konstante Leistungen und gewann auch das Spiel des 9. Spieltags beim SC Wegberg mit 2:1-Treffern. Für die Mannschaft von Trainer Nils Brandt war das bereits der vierte Sieg in Folge, womit sich die Roländer vorerst in der oberen Tabellenregion festsetzen. Der SC Wegberg hingegen bleibt mit lediglich vier Punkten auf einem Abstiegsplatz stehen.

Die Partie am Freitagabend im Wegberger Hans-Gisbertz-Stadion war von Beginn an unterhaltsam. Es dauerte nicht lange, bis der erste Treffer fiel: Jonas Ossenbrink war zur Stelle und traf zum frühen Wegberger 1:0 in der 7. Minute. Aber der Aufsteiger konnte sich nicht lange über die Führung freuen, denn quasi direkt nach Wiederanpfiff markierte Millichs Neuzugang Marc Röhlen den 1:1-Ausgleich (8.).

In der Anfangsphase war das Spiel offen, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Kurz nach dem Ausgleich hätte beinahe SC-Stürmer Lukas Pomp für die erneute Wegberger Führung gesorgt, doch er traf nur den Pfosten. Auf der anderen Seite trat Danny Richter einen Freistoß, den Torwart Marc Baltes aber stark hielt (16.). Pech hatte in der 31. Minute Anik Murati: Der Mittelfeldspieler des SCW verletzte sich und musste von Sven Dreifeld ersetzt werden. Personell hatten die Gäste allerdings auch so ihre Probleme, denn Trainer Nils Brandt fungierte gleichzeitig als Ersatztorhüter.

Munter ging die Partie nach dem Seitenwechsel weiter. Bei Millich waren nun Jan Schaper und Lucas Bohnen dabei und sollten noch mehr Druck auf den Gegner entwickeln. Es dauerte nicht lange bis zur nächsten guten Chance der Begegnung: Torschütze Marc Röhlen stand plötzlich im Fünfer frei, doch wieder einmal war Marc Baltes imTor zur Stelle und hielt das 1:1 fest. Chancenlos war der Keeper dann aber in der 61. Minute: Marc Röhlen fiel nach einem Gewühl der Ball vor die Füße und der Stürmer zog direkt unhaltbar zum 2:1 für Millich ab. Aber Baltes konnte sich bald darauf erneut auszeichnen, als er einen abgefälschten Schuss von Jan Schaper zur Ecke abwehrte (66.).