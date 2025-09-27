– Foto: Miriam Senft

Roland Millich peilt die Tabellenspitze an Roland Millich scheiterte in den Vorjahren öfters am Projekt Aufstieg, hielt aber in der A-Liga gut mit. In dieser kam der SV zuletzt eher mäßig in die Saison, klettert aber mittlerweile.

Lässt man die vergangenen Spielzeiten der Kreisliga A Revue passieren, dann fällt auf, dass der SV Roland Millich am Ende immer unter den besten fünf der Tabelle abschnitt. Oft schnupperte die Mannschaft, die über fünf Jahre von Nils Brandt trainiert wurde, am Aufstieg, doch so ganz klappte es immer nicht. In der vorigen Spielzeit 2024/25 kam es dann gewissermaßen zum Einschnitt, weil Nils Brandt im Winter zu Germania Hilfarth wechselte und fortan Roy Mühlenberg und Kevin Rapp als Spielertrainer übernahmen.

Zur aktuellen Spielzeit kam nun Gianluca Franken, der zuvor die dritte Mannschaft des SC Selfkant gecoacht hatte, als neuer Trainer an die Gronewaldstraße. Roy Mühlenberg ist seitdem als spielender Co-Trainer mit von der Partie. In die aktuelle Saison sind die Roländer insgesamt durchschnittlich gestartet, denn zum Auftakt gab es zunächst mal eine 1:2-Niederlage gegen den TuS Rheinland Dremmen. Nach einem Unentschieden beim SV Breberen (2:2) folgten dann aber zwei Siege hintereinander (zuletzt 2:0 bei Germania Rurich), sodass die Roländer aktuell den siebten mit ebenso vielen Punkten belegen. Der neue Trainer muss nun die neuen Akteure integrieren, die er jedoch teilweise aus seinen Zeiten im Selfkant kennt, denn sowohl Ryan Siebentritt als auch Michel Rekas sind Franken nach Millich gefolgt. Bisher blieben sie noch ohne Torerfolg. Nicht mehr zurückgreifen kann Franken auf Jan Schaper, den es zu Germania Hilfarth zog, sowie Justin Fischer, der wieder beim VfJ Ratheim kickt.

Aus dem Kreispokal Heinsberg hat sich Millich kürzlich nach einem 0:5 gegen Germania Teveren verabschiedet, sodass die volle Konzentration auf die Liga gerichtet ist. Ob es diese Saison für ganz oben reichen wird, bleibt abzuwarten, eine kleine Standortbestimmung erhalten die Roländer aber bereits am kommenden Sonntag, wenn es am fünften Spieltag im Heimspiel gegen Dynamo Erkelenz geht. Die Erkelenzer haben bislang, ebenso wie der SC Selfkant und Rheinland Dremmen, die optimale Punktausbeute geholt und gelten in Beobachterkreisen als einer der Aufstiegsfavoriten. Die Mannschaft vom Trainer-Duo Hüseyin Bozkurt und Thorsten Berg hat bereits 13 Tore erzielt und dabei lediglich drei Treffer kassiert. Der Berg, den die Millicher am Sonntag erklimmen wollen, ist also sehr hoch.