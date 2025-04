Roland Millich erleidet herbe Klatsche

Obwohl sowohl Spitzenreiter SV Niersquelle Kuckum als auch Verfolger Union Würm/Lindern am Sonntag spielfrei hatten, konnte der TuS Rheinland Dremmen als Dritter nicht davon profitieren. Dremmen unterlag überraschend mit 1:4 bei Dynamo Erkelenz. Durch den Erfolg haben die Erkelenzer nur noch zwei Punkte Rückstand zum TuS, der in den vergangenen sechs Spielen nunmehr vier Niederlagen einstecken musste.

Mit nunmehr vier Siegen aus den letzten fünf Spielen arbeitet sich der SV Breberen im Kampf um den Klassenverbleib voran. Im Derby gegen den zuletzt formstarken SC Selfkant gab einen deutlich 5:1-Heimerfolg. Den Torreigen eröffnete Gianluca Jansen in der 13. Minute. Nur 180 Sekunden später erhöhte Maurice Winkens auf 2:0. Für Hoffnung bei den Gästen sorgte dann das 1:2 durch Bram Loete (27.), doch postwendend gelang Felix Senft das 3:1. Für die Vorentscheidung sorgte n der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wiederum Winkens, der ebenfalls das 5:1 (84.) erzielte. Durch den Dreier hat Breberen nun den SV Schwanenberg in der Tabelle überholt, und ist drittletzter.

Der SV Waldenrath/Straeten besiegte Eintracht Kempen zudem mit 5:1. Schon früh hatte Lars Dahlmanns Waldenrath mit 2:0 in Führung gebracht, doch in der 18. Minute verkürzte Sascha Hochgreef für die Eintracht. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Alexander Jansen mit dem 3:1 den alten Tore-Abstand wieder her. Mit einem Kopfball nach einer Ecke war dann wiederum Jansen zur Stelle und machte das 4:1 (61.). Den Endstand stellte dann Hendrik Beumers her, der in 65. Minute zum Waldenrather 5:1 traf.

Eine 1:2-Heimpleite musste der Oberbrucher BC gegen den SV Brachelen hinnehmen. Zunächst lief es rund für die Gastgeber, nachdem Patrick Ajani die Vorarbeit von Oskar Tkacz zum 1:0 vollendete (7.). Doch nach der Pause drehten die Gäste das Spiel und kamen durch Noah Frings (48.) und David Katthagen drei Minuten vor Schluss zum 2:1-Sieg.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte derweil Schlusslicht Germania Kückhoven durch einen 4:3-Erfolg beim FSV Geilenkirchen. In einem wilden Spiel hatten Nils Thönnissen, Kilian Jacobs und Calvin Künzl für Kückhoven getroffen, hinzu kam ein Eigentor. Philipp Heinrichs, Niklas Jansen und David Strank trugen sich in Geilenkirchener Torschützenliste ein.