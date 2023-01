Roland Kock geht als Trainer des RSV Praest in sein 20. Jahr. – Foto: Verein

Roland Kock macht beim RSV Praest das zweite Jahrzehnt voll Bezirksliga, Gruppe 6: der Trainer geht im Sommer ins sein 20. Jahr als Trainer des Bezirksligisten.

Vereinstreue ist in der heutigen Zeit nicht nur im Profifußball oft kein allzu hohes Gut, auch bei den Amateuren werden oft in immer kürzeren Intervallen die Vereine gewechselt. Da fällt natürlich besonders auf, wenn jemand so lange für einen Verein tätig ist, dass sich kaum noch jemand an den Vorgänger erinnern kann. So ist es bei Roland Kock und dem RSV Praest. Dort steht jetzt fest, dass der Trainer im Sommer in seine 20. Saison als Cheftrainer gehen wird.

Das vermeldet die Rheinische Post. Besonders beeindruckend ist dabei, dass sich beiden Seiten in Erfolg und Misserfolg stets treu geblieben sind. "Bei uns passt es weiterhin sehr gut zusammen. Auch wenn die beiden Jahre in der Landesliga schwer waren, sieht man weiterhin, dass Roland Kock Spaß an seiner Aufgabe hat. Die Mannschaft ist stabil, er gibt ihr Struktur und hat zuletzt auch viele junge Spieler integriert", wird der Vorsitzende Michael Kühn in der RP zitiert, wo auch der langjährige Trainer selbst zu Wort kommt. "Ich bin immer noch mit Freude dabei und scheine ja nach wie vor auch den richtigen Dreh zu finden. Die Mannschaft und das Umfeld sind intakt", erklärt er. >>> Roland Kock bei FuPa