Rojs Torjäger trifft doppelt und fliegt – drei Aufsteiger siegen

In der Landesliga Staffel 3 waren drei der vier Neulinge erfolgreich und feierten Siege. Für den FC Altenbochum und den TuS Eichlinghofen herrscht nach knappen Auswärtssiegen die Erleichterung. Altenbochum gewann beim SV Brackel 06 mit 1:0, ebenso wie Eichlinghofen beim Königsborner SV. Ahmed Ersoy war mit dem Siegtreffer in der 90. Minute der gefeierte Held des Dortmunder Bezirksligameisters.
Die anderen beiden Aufsteiger VfL Kamen und BV Herne-Süd standen sich im direkten Duell gegenüber. Dort setzten sich die Hausherren in einem umkämpften Duell mit 1:0 durch und retteten den knappen Vorsprung trotz Unterzahl in der Schlussviertelstunde über die Ziellinie.
Ein Trio in der Liga wartet weiterhin auf den ersten Sieg. YEG Hassel sammelte beim FC Marl (0:0) immerhin den ersten Zähler der Saison, während die SF Wanne-Eickel gegen den TuS Harpen mit 0:4 unterging. Die Bochumer grüßen aktuell von der Tabellenspitze, punktgleich mit dem SV Wanne 11, der 2:0 beim TuS Hannibal gewann. Der SuS Kaiserau hat seinen Saisonstart komplett in den Sand gesetzt und findet sich nach der 0:2-Niederlage beim SV Sodingen als einzig punktlose Mannschaft früh im Tabellenkeller wieder.
Nach der 0:1-Niederlage beim ebenfalls ambitionierten FC Marl am vergangenen Wochenende hat der FC Roj zurück in die Erfolgsspur gefunden und den Hombrucher SV im Dortmund-Derby mit 3:2 niedergerungen. Im Mittelpunkt der Partie stand Roj neuer Angreifer Matheus Ayala Cardoniz. Der Brasilianer erzielte in Hombruch seine ersten zwei Treffer im neuen Trikot, ehe Pjer Radojcic zur 3:0-Halbzeitführung erhöhe. Alles deutete also auf einen komfortablen Sieg von Roj hin, bis Ayala Cadoniz in der 78. Minute mit der roten Karte vom Platz flog und den HSV wieder ins Spiel brachte. Der nutzte die Überzahl aus und kam durch den Doppelpack von Andreas Heiß tatsächlich nochmal heran, doch schlussendlich zog sich Roj mit einem knappen 3:2-Sieg noch gerade so aus der Affäre.
So., 31.08.25 15:00 Uhr SuS Kaiserau - TuS Hannibal
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Wanne 11 - VfL Kamen
So., 31.08.25 15:00 Uhr YEG Hassel - Hombrucher SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Harpen - SV Brackel 06
So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Altenbochum - Königsborner SV
So., 31.08.25 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - SV Sodingen
So., 31.08.25 15:15 Uhr BV Herne-Süd - FC Marl
So., 31.08.25 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - SF Wanne-Eickel
SF Wanne-Eickel – TuS Harpen 0:4
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Cedric Presshoff, Arthur Nakalyuzhnyy, Jane Noah Mojsovski (88. Efe Kamil Acar), Ismael Diaby, Rohbar Derwish (80. Yuri Skrypnyk), Klaus Felix Ndoki (67. Anouar Magrouda), Karoj Salem Sindi (85. Raman Derwish), Özkan Cagir (54. Alharth Aljassem) - Trainer: Lukas Fronczyk
TuS Harpen: Ben Zöllner, Maurice Kirchhoff (70. Nico Böning), Marco Bakenecker, Matin Sediqui (66. Jan Albrecht), Jan Beeke Fischer, Niklas Döhmen, Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb (76. Florian Ernst), Jan Oberhagemann, Bile Anobian (79. Denis Jankowski), Nico Ralph Brinkmann (66. Marco Jankowski) - Trainer: Björn Lübbehusen
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Maurice Kirchhoff (14.), 0:2 Nico Ralph Brinkmann (20.), 0:3 Jasim David Sobreiro Boutayeb (54. Foulelfmeter), 0:4 Marco Bakenecker (60.)
VfL Kamen – BV Herne-Süd 1:0
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Jannik Guhse, Charalampos Stefanidis, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Rienat Mochuliak (85. Alexandru-Daniel Chiriac), Emre Demir, Rahim Kocakus (90. Felix Rudolf), Maxim Limanski, Can Demircan (70. Ahmet Karaduman), Mirco Gohr (66. Görkem Ücüncü) - Trainer: Mehmet Kara
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Dominik Lücke, Nicolai Lux, Jermaine Rupieper, Marcus Piossek, Marc Pape, Zouhir Akrifou, Nico Cygiel, Jan Tegtmeier, Ahmet Mizrak - Trainer: Dennis Hasecke
Schiedsrichter: David Jackson - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Emre Demir (17.)
TuS Hannibal – SV Wanne 11 0:2
TuS Hannibal: Michael Reznik, Anton Pavic, Chidera Odum, Harrison Daniel Uchenna, Hamza Nassiri El Aamraoui (70. Birhat Cin), Oualid Atriki, Redon Cenaj (64. Adham Kaderi), Soufian Laghrissi (70. Yassin El Hamdi), Yakup Aksoy (70. Tarek El Mohammadi), Gökhan Ucar (64. Anes Omerovic), Kevin Thomas Usang - Trainer: Giuseppe Tripi
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Mustafa Kaya, Hakan Öztürk, Antonio Curic, Orkun Koymali (62. Eyyüb Aydinli), Marc Flaczek, Ismail Akbaba, Niklas Orlowski (79. Steven Schulz), Bilal Lasshab (82. Ferhat Sahin), Yves Brooklyn Bienk (58. Justin Maximilian Mieszczak), Julian Kaminski (70. Nick Stehl) - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Julian Kaminski (45.), 0:2 Justin Maximilian Mieszczak (59.)
SV Sodingen – SuS Kaiserau 2:0
SV Sodingen: Lars Präkelt, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk, Koray Basar (72. Christfired Chisom Emmanuele), Alexandros Dimopoulos (82. Aaron Farid Appau), Kayra Candag, Nikita Mekh, Ismet Batmaz (63. Bawer Öncel), Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz (75. John Kofi Nti), Justin Waschescio (68. Baran Yörük), Ole-Lasse Lohmann, Timo Milcarek, Nico Stender (60. Serciwan Sener), Fabian Lleshaj, Amin Hill, Luca Phil Rebbert (46. Bryan Ojiako) - Trainer: Steffen Köhn
Schiedsrichter: Jan-Lucas Wree - Zuschauer: 77
Tore: 1:0 Alexandros Dimopoulos (1.), 2:0 Kayra Candag (73.)
Königsborner SV – TuS Eichlinghofen 0:1
Königsborner SV: Flemming Sandt, Lennart Kutscher, Tim Lorenz, Yannick Tönnes, Maximilian Brüwer, Soufian Maatalla (90. Moritz Köhler), Ilja Petreian, David Haseldiek, Val-Leander Wettklo, Neivin Tyler Porta (70. Taha Efe), Marvin Noah Pietryga (75. Asvigan Nagendran) - Trainer: Arndt Kempel
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Levi Lennart Butt, Florian Peterhülseweh, Semih Akdeniz (46. Ali Aazem), Emmanuel Nagel (79. Stefan Bienewald), Mahir Boran Cenan, Dennis Hermelyn, Fynn Gedaschke (90. Muhsin Aktas), Gad Addai Akrasi (86. Emre Yilmaz), Ahmed Ersoy, Aleksandar Djordjevic (83. Oktay Ipek) - Trainer: Marc Neul
Schiedsrichter: Mika Soennecken - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ahmed Ersoy (90.)
SV Brackel 06 – FC Altenbochum 0:1
SV Brackel 06: Yannik Kube, Rron Sahiti, Raoul Wistuba, Nicholas Rous (85. Andrej Myakotin), Mohamed Achahboun (68. Yassir Mhani), Thomas Wilhelm, Cedric Steffen Mielsch, Benedikt Buchholz, Joris Romanski (85. Heinrich Arrey Bakor), Anil Can Mert (68. Abdellah Mohammed), Matti Schülke (68. Malcolm Ferro) - Trainer: Egzon Gervalla
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Mika Drees, Marte Drews, Kenneth Neumann, Marco Polk (87. Björn Busse), Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino (75. Till Reinmöller), Luca Sundermann (37. Abdoul Aziz Ouedraogo), Niklas Leser, Luca Chaladze (90. Merdan Toku), Ivo Kleinschwärzer (77. Leonard Agyeman Duah) - Trainer: Axel Sundermann
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ivo Kleinschwärzer (53.)
Hombrucher SV – FC Roj Dortmund 2:3
Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Peter Heinz (79. Abbas Mohamed Eid), Jannik Tipkemper, Marlon Ingo Tetzner, Kevin Mattes (65. Alexander Bernhard), Christian Peters (84. Williams Landa), Julien-Maurice Götzen (65. Andreas Heiß), Ali Sener (71. Rene Richter) - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji, Jeffrey Malcherek, Florian Juka (81. Chinedu Francis Edobor), Maciej Adrian Bokemueller (90. Firat Cinar), Pjer Radojcic, Soufiane Laaouisset (46. Zivko Radojcic), Salih Arabaci, Mateus Ayala Cardoniz, Emre Yesilova - Trainer: Marcel Radke - Trainer: Yasin Karabulut
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Mateus Ayala Cardoniz (6.), 0:2 Mateus Ayala Cardoniz (29.), 0:3 Pjer Radojcic (36.), 1:3 Andreas Heiß (81.), 2:3 Andreas Heiß (89.)
Rot: Mateus Ayala Cardoniz (78./FC Roj Dortmund/)
FC Marl – YEG Hassel 0:0
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Fabian Kudlek, Niklas Baf, Oguzhan Inam, Luciano Sabellek (66. Niels Johannes Overhoff), Dennis Grodzik (55. Gökhan Turan), David Sdzuy (90. Gunwoo Park), Markus Zavalov, Arian Phil Schuwirth (10. Tim Marquardt) - Trainer: Thomas Falkowski
YEG Hassel: Tymur Fazilov, Gökhan Öztürk, Kadir Gökyar, Onour Kara Ali, Burak Uysal (61. Thomas Quayson Tabi), Vitali Alejandro Martinez Hernandez (46. Yüksel Terzicik), Cihan Yildiz (87. Chi Jason Ateghang), Ridvan Demircan, Tokiya Monno (90. Hiroto Kato), Emirhan Catakli (68. Gaito Yamada), Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 250
Tore: keine Tore