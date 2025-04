Roj setzt sich an der Spitze ab – Wanne 11 triumphiert im Stadtderby

Der FC Roj ist der große Gewinner des 25. Spieltags. Weil alle drei Mitstreiter im Titelrennen patzten, konnten sich die Dortmunder im Lokalduell gegen den designierten Absteiger VfR Sölde mit einem Dreier mit einem Vorsprung von vier Punkten auf Verfolger Buer an der Spitze absetzen. Dabei musste Roj allerdings ordentlich zittern und ließ Sölde nach 4:1-Führung noch auf ein 4:3 heran.

Einen prestigeträchtigen Sieg feierte der SV Wanne 11, der mit einem unterhaltsamen 4:2-Sieg im Stadtderby gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel den fünften Tabellenplatz festigte und sich für die deutliche 0:3-Pleite im Hinspiel revanchierte. Kurz nach Wiederbeginn sah SF-Kicker Abdessamad Moughli beim Stand von 1:1 die Gelb-Rote Karte, dessen Mannschaftskollegen die Partie dennoch bis zum Schluss spannend hielten, ehe Amel Omerovic in der Nachspielzeit alles klar machte.

Bereits am Freitagabend kassierte die DJK TuS Hordel gegen den Königsborner SV in der 92. Minute den Last-Minute-Ausgleich zum 1:1, während sich die SSV Buer nach einem 0:2-Rückstand gegen Kellerkind BW Westfalia Langenbochum mit einem 2:2 zufrieden geben musste. Der FC Marl kam gegen den SV Brackel 06 nicht über ein torloses Remis hinaus.

Torreicher wurde es an diesem Spiel, neben Rojs Sieg über Sölde, bei SW Wattenscheid 08, das einen überlebenswichtigen Sieg im Abstiegskampf über Mitstreiter Hombrucher SV feierte. Bis zur 52. Minute führten die Gäste aus Dortmund sogar noch mit 2:0, doch dann spielte der Tabellenvorletzte völlig frei auf und drehte die Partie auf 4:2. Der HSV kam in der Schlussphase noch einmal auf 3:4 heran, doch die drei Punkte blieben schließlich bei den Wattenscheidern, die wieder auf zwei Punkte an das rettende Ufer herangerückt sind.

Den größten Achtungserfolg am 25. Spieltag feierte allerdings der ebenfalls abstiegsbedrohte SuS Kaiserau, der Mittelfeldteam YEG Hassel überraschenderweise mit 6:1 abfertigte.