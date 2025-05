Roj nur Remis: Hordel und Marl verkürzen – Söldes Abstieg besiegelt

Tabellenführer FC Roj ließ im Dortmunder Derby beim Hombrucher SV zwei wichtige Punkte liegen und kam nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei konnte Roj allerdings glücklich sein, überhaupt etwas zählbares mitgenommen zu haben, da man ab der 68. Minute in einfacher und in der Nachspielzeit sogar in doppelter Unterzahl agierte.