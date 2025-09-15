Roj gibt Tabellenführung ab – SF Wanne-Eickel feiern ersten Sieg spät

Der SV Wanne 11 hat nach nach dem 6. Spieltag die Tabellenführung in der Landesliga Staffel 3 zurückerobert. Die Raben lieferten sich gegen Kellerkind Hombrucher SV einen spannenden Schlagabtausch und machten durch zwei späte Treffer in den Schlussminuten den 5:2-Heimerfolg perfekt. So nutzte Wanne den Patzer des bisherigen Spitzenreiters FC Roj aus, der bei Aufsteiger BV Herne-Süd nicht über ein 2:2-Remis hinaus kam.
Die weiteren Top-5-Teams mussten sich am Sonntag allesamt geschlagen geben und ihre Platzierung somit einbüßen. Der TuS Harpen kam zuhause gegen den SV Sodingen mit 1:4 unter die Räder. Der TuS Eichlinghofen verlor im Aufsteigerduell gegen den VfL Kamen nach zwei späten Gegentoren letztlich deutlich mit 0:3, während auch der FC Altenbochum im Heimspiel leer ausging und sich dem TuS Hannibal knapp mit 0:1 geschlagen geben musste. In einer turbulenten Schlussphase musste Schiedsrichter Danny Piel einmal die Ampelkarte und zweimal den roten Karton zücken.
Neu in die Top-5 vorgedrungen sind nun der FC Marl, der beim weiterhin punktlosen Schlusslicht SuS Kaiserau einen 0:1-Rückstand zu einem 3:1 drehen konnte, der VfL Kamen und der Königsborner SV, der den SV Brackel mit 2:1 niederringen konnte. Kurios: Alle drei Treffer fielen zwischen der 51. und 58. Spielminute.
Den erhofften Befreiungsschlag landeten im sechsten Anlauf die Sportfreunde Wanne-Eickel, die zum Kellerduell bei YEG Hassel zu Gast waren. In einem umkämpften Spiel sah es an der Lüttinghofstraße lange nach einer torlosen Punkteteilung aus, doch in der 86. Minute sorgte Wanne-Eickels Ismael Diaby für den umjubelten Siegtreffer für die Gäste.
7. Spieltag
So., 21.09.25 15:00 Uhr YEG Hassel - BV Herne-Süd
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Marl - TuS Eichlinghofen
So., 21.09.25 15:15 Uhr SF Wanne-Eickel - Königsborner SV
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfL Kamen - FC Altenbochum
So., 21.09.25 15:15 Uhr TuS Hannibal - TuS Harpen
So., 21.09.25 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - SV Wanne 11
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sodingen - SV Brackel 06
So., 21.09.25 15:30 Uhr Hombrucher SV - SuS Kaiserau
TuS Eichlinghofen – VfL Kamen 0:3
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Andreas Uphues, Levi Lennart Butt (65. Stefan Bienewald), Florian Peterhülseweh (79. Mohamed-Amine Essarghini), Semih Akdeniz, Emmanuel Nagel, Mahir Boran Cenan, Dennis Hermelyn, Roman David Geist (88. Muhsin Aktas), Ahmed Ersoy, Oktay Ipek (69. Leander Dreßel) - Trainer: Marc Neul
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Jannik Guhse, Charalampos Stefanidis (74. Rico Leonardo Kalmus), Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc (86. Dustin Jurkiewicz), Emre Demir, Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Can Demircan (88. Arda Osman Ersan), Görkem Ücüncü, Özgür Köse (67. Rienat Mochuliak) - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Marco Damm - Zuschauer: 58
Tore: 0:1 Emre Demir (12.), 0:2 Dustin Jurkiewicz (74.), 0:3 Rienat Mochuliak (76.)
SuS Kaiserau – FC Marl 1:3
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen (56. Sebastian Kruse), Daniel Lourenco Suzano, John Kofi Nti, Timo Milcarek (74. Justin Waschescio), Lasse Schiedel (87. Serciwan Sener), Fabian Lleshaj, Bryan Ojiako, Michael Seifert (21. Nico Stender), Luca Phil Rebbert (83. Mohammad Mathpout) - Trainer: Steffen Köhn
FC Marl: Thimo Mallon, Michael Zoladz, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Fabian Kudlek, Niklas Baf, Kim Völkel (72. Maik Habitz), Oguzhan Inam, David Sdzuy (90. Luciano Sabellek) (90. Dennis Grodzik), Niels Johannes Overhoff, Markus Zavalov - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Fabian Lleshaj (17.), 1:1 David Sdzuy (43.), 1:2 Maik Habitz (89.), 1:3 Phil Janicki (90.+4)
SV Wanne 11 – Hombrucher SV 5:2
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Hakan Öztürk, Antonio Curic, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Ismail Akbaba (84. Can Haki Polat), Mohammed Rahmouni (65. Steven Schulz), Johannes Debski, Niklas Orlowski (65. Nick Stehl), Bilal Lasshab (90. Onur Koymali), Justin Maximilian Mieszczak (75. Amel Omerovic) - Trainer: Franko Pepe
Hombrucher SV: Luis-Alexander Hamme, Domenico Palmieri, Peter Heinz (46. Christian Peters), Christian Bernhard, Jannik Tipkemper (76. Mehdi Aouadi), Alexander Bernhard, Kevin Mattes (88. Dillon Aquinas Nesaraj), Fabian Vargues Martins (63. Julien-Maurice Götzen), Williams Landa, Ali Sener, Andreas Heiß (88. Abbas Mohamed Eid) - Trainer: Karim Bouasker
Schiedsrichter: Eric Timmer (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Bilal Lasshab (10.), 2:0 Mohammed Rahmouni (46.), 2:1 Julien-Maurice Götzen (53.), 3:1 Justin Maximilian Mieszczak (55.), 3:2 Williams Landa (65.), 4:2 Antonio Curic (73. Foulelfmeter), 5:2 Bilal Lasshab (74.)
BV Herne-Süd – FC Roj Dortmund 2:2
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Patrick Mosemann, Cedric Geduttis (46. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Leon Jung, Dominik Lücke, Ibrahim Isler, Nicolai Lux, Marcus Piossek (87. Migel-Max Schmeling), Marc Pape, Zouhir Akrifou, Ahmet Mizrak - Trainer: Dennis Hasecke
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Firat Cinar, Jeffrey Malcherek, Florian Juka, Maciej Adrian Bokemueller (62. Kerem Durucan), Pjer Radojcic, Soufiane Laaouisset (79. Hakan Cevirme), Salih Arabaci, Santiliano Braja, Serhat Uzun (68. Zivko Radojcic), Emre Yesilova (90. Nikolaos Simeonidis) - Trainer: Marcel Radke
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Mizrak (36.), 1:1 Florian Juka (48.), 1:2 Emre Yesilova (51. Foulelfmeter), 2:2 Patrick Mosemann (76.)
YEG Hassel – SF Wanne-Eickel 0:1
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk, Kadir Gökyar, Onour Kara Ali (76. Mert Kilic), Burak Uysal (46. Gaito Yamada), Masaaki Okuno (54. Vitali Alejandro Martinez Hernandez), Ridvan Demircan, Tokiya Monno (90. Chi Jason Ateghang), Emirhan Catakli (73. Hiroto Kato), Yannick Goecke, Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli (88. Arthur Nakalyuzhnyy), Cedric Groß, Cedric Presshoff, Nils Ölcek (72. Anouar Magrouda), Jane Noah Mojsovski, Efe Kamil Acar, Rohbar Derwish (63. Ismael Diaby), Özkan Cagir (90. Yuri Skrypnyk), Alharth Aljassem (82. Raman Derwish), Anthony Erhahon - Trainer: Lukas Fronczyk
Schiedsrichter: Anton Friedrich Müller - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ismael Diaby (89.)
SV Brackel 06 – Königsborner SV 1:2
SV Brackel 06: Yannik Kube, Rron Sahiti, Nicholas Rous (77. Anil Can Mert), Mohamed Achahboun, Abdellah Mohammed, Thomas Wilhelm, Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski, Malcolm Ferro (77. Ismail Özmen), Yassir Mhani (77. Ayman Maatoug Akalay), Matti Schülke (77. Durmus Berkay Ertugrul) - Trainer: Egzon Gervalla
Königsborner SV: Flemming Sandt, Moritz Köhler, Tim Lorenz, Maximilian Brüwer, Soufian Maatalla, Veit-Laurin Wettklo (62. Kareem Aichi), David Haseldiek, Tony Bao Nguyen (46. Soner Aydin), Taha Efe (46. Luca Becker), Val-Leander Wettklo (62. Rene Nemitz), Marvin Noah Pietryga (77. Neivin Tyler Porta) - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Christian Arends - Zuschauer: 109
Tore: 0:1 Luca Becker (52.), 1:1 Matti Schülke (55.), 1:2 David Haseldiek (57.)
TuS Harpen – SV Sodingen 1:4
TuS Harpen: Ben Zöllner (54. Luis Kaplik), Lennart Höppner, Marco Bakenecker, Matin Sediqui (46. Daniel Hoffmann), Allan Burfeind Bimete (65. Marco Jankowski), Jan Beeke Fischer, Niklas Döhmen (77. Florian Ernst), Adin Music, Jan Oberhagemann, Bile Anobian, Nico Ralph Brinkmann - Trainer: Björn Lübbehusen
SV Sodingen: Lars Präkelt, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (71. Chukwu Ifeanyi), Bawer Öncel (90. Emre Kilinc), Koray Basar (81. Christfired Chisom Emmanuele), Ilias Dimopoulos (65. Ismet Batmaz), Kayra Candag, Chidiebere Collins Agita, Özberk Ören - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Bawer Öncel (12.), 1:1 Nico Ralph Brinkmann (20.), 1:2 Ramazan Bünjamin Karatas (28.), 1:3 Bawer Öncel (52.), 1:4 Chidiebere Collins Agita (69.)
FC Altenbochum – TuS Hannibal 0:1
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Mika Drees, Marte Drews, Marco Polk (81. Denis Kospic), Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino (63. Till Reinmöller), Niklas Leser (81. Björn Busse), Luca Chaladze, Jassin Bousouf, Abdoul Aziz Ouedraogo (71. Kenneth Neumann) (90. Maximilian Fritz), Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
TuS Hannibal: Michael Reznik, Yakup Aksoy, Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib, Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku (65. Birhat Cin), Redon Cenaj (77. Anes Omerovic), Amir Ibrahim Zergoun (46. Adham Kaderi), Harrison Daniel Uchenna, Kevin Thomas Usang (87. Tarek El Mohammadi), Soufian Laghrissi (84. Marwan Baschaer) - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
Schiedsrichter: Danny Piel - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Soufian Laghrissi (71.)